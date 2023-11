Massa en Córdoba: sumó a Urtubey, tendió puentes con Llaryora y recibió un revés de Schiaretti

El periodista de política, Alejandro Gomel, informó al respecto de la visita que realizó Sergio Massa a Córdoba, en donde se mostró con Juan Manuel Urtubey, tendió puentes con el gobernador electo, pero recibió un revés de Juan Schiaretti, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Este martes dio un discurso fuerte donde, por un lado, le pidió disculpas a los cordobeses y luego pasó algo interesante desde lo político: nombró a José Manuel de la Sota, con quien tenía una muy buena relación.

Además, mencionó a Martín Llaryora, gobernador electo de Córdoba a partir del 10 de diciembre, y dijo que "vamos a trabajar juntos", pero no mencionó a Juan Schiaretti, ex candidato a presidente de la Nación, que se dice que pueda estar cerca de Javier Milei y que todavía no se definió.

Juan Schiaretti: el árbitro del balotaje

Él incluso salió a decir que no estaba apoyando a Milei pero que, sin embargo, se despegaba de Massa y esto tiene íntima relación con la interna que hay dentro de la provincia.

A tal punto Schiaretti se diferenció de Massa que ayer fue muy duro con el candidato a presidente. "El gobierno kirchnerista de Massa hace que la plata cada vez que rinda menos. Fíjense que estuvimos sin combustible la semana pasada, yo estaba en el exterior haciendo gestiones por Córdoba, y veía que había que hacer colas y colas. Y decían 'no le vamos a dar aumento de precios' y aumentaron la nafta un 10%. Esta es la forma de resolver que tiene", manifestó el actual gobernador cordobés poniendo el dedo en la yaga.