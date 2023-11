Elecciones 2023: Feriado del 20 de noviembre se conoció definición del Gobierno

Luego de que en las elecciones del pasado domingo 22 de octubre se definiera el paso a un balotaje entre el candidato oficialista de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el liberal Javier Milei, surgió una incógnita respecto al feriado del próximo lunes 20 de noviembre, el cual conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

Dado que la segunda vuelta electoral se celebrará el domingo 19 de noviembre, se especulaba con la posibilidad de que el feriado del siguiente lunes 20 se pase para liberar el movimiento turístico y que este no se interponga con la participación en los comicios.

Aunque por lo pronto la vocera del Gobierno, Gabriela Cerruti, desmintió que se esté evaluando pasar el día libre del 20 al siguiente lunes 27, la Cámara Nacional Electoral (CNE) le pidió la semana pasada al Ejecutivo que traslade la fecha para que el turismo durante el fin de semana largo no interfiera con la asistencia a las urnas.

Tras el pedido de la Cámara Nacional Electoral para pasar el feriado del 20 de noviembre y posponer el fin de semana largo, llegó la respuesta del gobierno nacional. La respuesta llegó a través de la carta que el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, le envío a la CNE en donde fija la postura del gobierno nacional respecto a posponer o no el día festivo por el acto eleccionario. En la misiva del funcionario nacional se oficializó lo que ya habían dejado trascender: que el Gobierno no considera modificar el feriado del 20 de noviembre por lo cual habrá fin de semana largo al mismo tiempo que el domingo de elecciones en donde se definirá el próximo presidente de la Nación.



En diálogo con LN+, este lunes el ministro de Economía y candidato oficialista Sergio Massa fue consultado por la posibilidad de que el feriado del próximo lunes 20 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional se pase para que la segunda vuelta electoral del domingo 19 no interfiera con el movimiento turístico.

Frente al pedido de la CNE, Massa aclaró que quién solicitó el cambio no fue la totalidad del cuerpo, sino un camarista "por oficio", por lo que no se trata de una decisión de la Cámara.

Tras esto, señaló que, dado que la definición de los feriados trasladables -como ocurre con el Día de la Soberanía Nacional- se rige según especifica la Ley N° 27.399, en este caso el cambio deberá definirlo el Congreso.

Esta normativa indica que "los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior", mientras que "los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente".

En esta oportunidad, el Día de la Soberanía Nacional, conmemorado el 20 de noviembre, justamente cae lunes, por lo que no fue trasladado inicialmente por ley.



Tal como señaló Massa, en caso de que se desee modificar esto, la disyuntiva "la tiene que resolver el Congreso", a lo que el candidato remarcó que la Cámara Nacional Electoral en realidad debería solicitarle al legislativo, no al Ejecutivo, que considere trasladar el feriado.

Tras remarcar esto, Massa también emitió su opinión personal al respecto: "Yo creo que la gente va a ir a votar igual haya feriado o no, la gente ama participar". Además, consideró "más importante votar que tomarse el fin de semana largo" y sugirió analizar la posibilidad de cambiar le paquete turístico al siguiente feriado de inicios de diciembre.

"Yo creo que la gente va a ir a votar igual, eso de pretender acorralar a la gente para que no viaje... La gente va a ir a votar, estoy seguro, el que por ahí tenía un paquete de cuatro días lo cambiará para el feriado de diciembre, que además tiene Previaje", recordó para cerrar.