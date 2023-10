Mi hija me que lo apoye

Macri defendió el pacto con Milei: "Vas a 100 km contra el paredón y te tirás del auto"

El ex presidente hizo una llamativa defensa del voto al libertario. Acusó al radicalismo de "transar" con Massa y aseguró que no le pidió nada a Milei.



Mauricio Macri blanqueó su respaldo a Javier Milei para la segunda vuelta y negó que su jugada implique la ruptura de Juntos por el Cambio, aunque se refirió en términos muy duros a los radicales.

El ex presidente hizo una curiosa defensa de su acuerdo con el libertario y comparó al voto a Milei con tirarse de un auto en movimiento a toda velocidad.

"Vas en un auto a 100 km y te vas a chocar con el paredón y sabés que te matás, entonces te tirás del auto. ¿Vas a sobrevivir? Qué se yo, pero tenés una chance", justificó Macri.

Macri también se refirió a la crisis que generó por su jugada. "No se rompió Juntos por el Cambio, no al menos el que fundé yo", afirmó el ex presidente, que admitió que la alianza tiene "sus problemas, sus conflictos internos" y que ahora están frente a "una nueva disyuntiva".

"El que lidera el cambio es Milei y tenemos que tener la humildad de reconocer que él es el que tiene que liderar", sostuvo Macri, que también justificó su apoyo al libertario en un consejo que le dio su hija Antonia.

"Apoyar sin nada a cambio", aclaró Macri, en lo que pareció una respuesta a la primicia de LPO sobre la negociación en la que le prometió a Milei apoyo y 15 millones de dólares para la campaña a cambio de lugares en el gabinete.

Macri dijo en Radio Mitre que Milei "es el único camino que tiene la Argentina" y aseguró que "las diferencias que tenemos se seguirán discutiendo en el Congreso". Buscó, de esa forma, despegarse del cogobierno que acordaron. "No hemos pedido nada", insistió.

Macri se mostró particularmente ofendido Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, que han sido los radicales más firmes en el rechazo a Milei, y les recordó que Patricia Bullrich les ganó la interna.

"Ellos han tenido permanentes reuniones con Massa en todos estos años. Le han apoyado todas las leyes que Massa pedía, en contra de la decisión de la mayoría: aumentos de impuestos, nuevas jubilaciones sin aportes", reprochó. "Morales, Yacobitti, Lousteau, todo el tiempo transando por detrás de nosotros en cosas que no han beneficiado al país", disparó.

Además, Macri criticó la "neutralidad" de los radicales y los desafió a que digan que van a votar a Massa. "Los que usan la neutralidad para favorecer a Sergio Massa, que lo digan (...) que Lousteau trate de explicar dónde está parado, que diga que va a votar a Massa", dijo visiblemente enojado.

En ese sentido, Macri dijo que María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta "tienen la visión anterior", en referencia a la posición de la UCR. "Lo lamento enormemente", ironizó.

Por otro lado, Macri también se refirió a las críticas de Elisa Carrió y dijo que a la líder de la Coalición Cívica "le ganó el ego y no puede construir nada bueno". Además, le respondió a los que sostienen que obligó a Bullrich a pronunciarse por Milei: "Hay gente que le gusta ningunear y ponerse por encima de los demás".