Empresarios nacionales advirtieron que "la motosierra" de Milei apunta directo a las PYMES

Los conductores del programa #DeUna de C5N, Valentina Caff y Antonio Fernandez Llorente, entrevistaron a empresarios pyme.

Dentro de esos empresarios pyme, fueron entrevistados el presidente de ENAC, Leo Bilanski, el tesorero y empresario logístico Diego Ojeda y el industrial pyme socio de ENAC Cesar Cantero, CEO.

A raíz del video que se viralizo del director de la empresa INQUINAT, donde reunió a sus trabajadores y reflexionó sobre las propuestas del candidato presidencial Javier Milei, se abrió el debate del temor que causa a los industriales la dolarización.



El empresario recordó, "Dicen que nosotros no podemos cambiar la Argentina con los mismos de siempre. Y resulta que este hombre tiene el equipo económico que estuvo en los 90', está Cavallo..."

BASTA MILEI, HASTA ACÁ LLEGASTE

A.F.L: Con Leo nos conocimos durante el gobierno de Macri y nos contaba los que estaba padeciendo las pymes, habían cerrado 28.000 pymes, entonces vuelve el mismo miedo por que vuelve la misma estructura comercial.

L.B: Vuelve el mismo miedo porque se plantean las misma políticas. Vos preguntabas que va a pasar con las pymes en un futuro, nosotros vemos candidatos que proponen motosierra y nos preguntamos si la motosierra nos apunta a nosotros, porque si vos dolarizas la motosierra apunta a las pymes, si vos le pedís a la gente que saque los ahorros del banco, con que plata van a prestar créditos productivos, nos apunta a nosotros. La pregunta es ¿Somos el enemigos?. Dos de las tres fuerzas partidarias que hoy se presentan en las elecciones, no hablan de los pequeños y medianos empresarios que son los que tejen el mercado interno de toda la Argentina, entonces estamos preocupados y vemos como espontáneamente los empresarios pymes están hablando con sus trabajadores, hay pegadas de afiches en las calles, en las redes sociales hay mucha discusión en el sector justamente por la incertidumbre de candidatos a presidente donde parece que nosotros somos enemigos cuando somos el primer dador de empleo de la Argentina.

A.F.L: Yo recuerdo que en una época decían que se reconviertan, cuando vos ibas con un problema decían "reconvertíte maestro"

D.O: Si, la solución era esa, abrir las importaciones y que se salve quien pueda, y no pensar en el trabajador, que es tan importante, el poder adquisitivo del trabajador, querer un capitalismo con un alto consumo y lo que se hace permanentemente es despreciar el salario del trabajador.

¿Cómo les puede afectar dos candidatos, Milei y Bullrich hablan de que lo primero que harían es abrir las importaciones y liberar el cepo eso aumentaría muy fuerte el dólar, encarece importaciones y además permite la apertura general, como les va a afectar en lo inmediato?

C.C: Te cuento mi historia, cuando nosotros llegamos a la argentina, hace 30 años, había un régimen de importaciones completamente abiertas, y acá en la argentina éramos 2 empleados, hoy gracias a que el país promueve la fabricación local, desde hace 10 años estamos produciendo aquí y somos 170 empleados. El abrir importaciones, retrotrae la empresa a 2 empleados, nosotros queremos avanzar, tenes 170 empleados hoy, la semana pasada tomamos 6 empleados.

Nosotros producimos todo lo que es cosmética capilar, tinturas, shampoo, etc, donde el 80% de lo que producimos se consume en el país, también importamos y ese es el país que queremos, el país que avanza, que permite exportar que ayuda a la promoción de la industria nacional y que da trabajo de calidad.

V.C: Y que le podrían responder por ejemplo a un libertario que te dice "yo quiero que la gente tenga el poder de decidir si va a comprar un producto argentino o un producto importado, y tal vez el importado puede llegar a ser incluso en algún momento mas barato que el argentino, que el mercado se regule solo, la libertad del consumidor" ¿Cómo afectaría a ese mismo consumidor también?

C.C: Yo creo que la primer libertad es la libertad de donde poder ir a trabajar, y si no hay libertad de donde poder ir a trabajar, no hay libertad de elegir que podemos consumir. Necesitamos consumidores con capacidad de ahorro y de consumo local para que tengan la libertad de elegir pero verdaderamente para eso hay que cuidar el trabajo argentino.

A.F.L: Aquellos que somos un poco mas viejos, cuando recorríamos av. corrientes, cerrito, 9 de julio y las avenidas mas importantes, tenias el berretaje de "TODO POR $2". No había industria argentina, es mas si buscamos en YouTube, un día Duhalde, asume la presidencia después de la caída de De la Rúa, dice "no hay nada que diga industria Argentina" ¿Se acuerdan?

L.B: Si, te quería responder a esa pregunta que hiciste recién, el mundo hoy esta sobre ofertado, productos hay de sobra ,lo que escasea es el empleo, el trabajo. La guerra en el mundo es por el trabajo, y lo que nosotros queremos es que el trabajo vaya acompañado por un salario adquisitivo, un poder de compra alto, registrado, con derechos, que es una de las características que tiene un país como el nuestro, que tiene aguinaldo, vacaciones, licencias, un empleo de calidad. Los sectores productivos, son los industriales los que hoy tienen mejor posición respecto de eso. Elegir con libertad, cualquier producto del mundo, desde el lado del empresario, puede decir "Bueno paguemos cualquier salario del mundo", y hoy el salario no está en niveles altos en el mundo, al revés, esta bajo el salario en el mundo.

V.C: Bueno, pero están planteando flexibilidad laboral dos candidatos, dicen que los empleados les salen caros a las empresas, que va a haber mejor producción si el empleado cobra menos o tiene menos derechos.

D.O: Es el modelo que ellos quieren, es el modelo que recién decía, que es muy importante destruir el salario.

¿Hoy es caro un trabajador argentino para una pyme?

D.O: Depende del punto de vista, si lo tomamos como referencia con el resto del mundo es muy barato, hoy el salario nuestro se fue depreciando este ultimo tiempo como una caída libre.

A.F.L: ¿Para vos que sos empresario argentino y cobras en pesos, vendes y tu empleado cobran en pesos, ¿El trabajo argentino es caro?

D.O: El trabajo argentino en función en que nos representa a nosotros es barato. ¿En que es barato? se debe claramente a que nosotros como vivimos de un mercado interno, la variable del salario con el nivel de actividad de las pymes es directamente proporcional, cuando el salario se deprecia la pyme se cae, por que vive de ese consumo. Ahora la realidad si nosotros vamos a las encuestas vemos que el nivel de actividad real de hoy se mantiene entre un 50% y un 60%, y está a la vista también cuando vemos que los mas afectados, lamentablemente, son los mas vulnerables. Que es la famosa Doña Rosa cuando va a cobrar se encuentra que 1 kilo de azúcar sale &800. Eso hay que revertir, es por ahí el camino, y sabemos que con la motosierra no vamos a ir a ningún lado, la motosierra le entra a la gente que furiosa.

A.F.L: Leo te tengo una ultima pregunta; ¿Ustedes tienen que hablar con los laburantes para explicarles todo esto?

L.B: Si muchas veces si, nos ha pasado recurrentemente que tenemos que trasmitirle la mirada del empresario que invierte, nosotros tenemos muchas responsabilidad para llevar una empresa adelante. Los trabajadores dedican su esfuerzo, 8 horas, y quieren que a partir de la retribución del salario vivir bien, lo que ellos ven es que no llegan con el salario incluso registrado. Entonces nosotros les tenemos que explicar las causas por las cuales este gobierno les falta tomar iniciativas para mejorar esa situación y que tienen que reflexionar fuertemente a quien van a votar, por que si el futuro no es con trabajo y producción, nosotros no podemos después compensar esa situación cuando abran las importaciones, cuando busquen dolarizar, cuando busquen flexibilizar.

Flexibilizar es echarlo sin indemnización, que un trabajador hoy ponga en la urna echar sin su indemnización es su telegrama de despido, es terrible para nosotros, ya lo vimos durante el macrismo. Nosotros no queremos ir por ese sendero, por supuesto hay errores que corregir, hay que hacer una profunda reflexión de la política y su rol hacia nosotros pero tampoco podemos echar por la ventana un proyecto que busca desarrollar la industria nacional.