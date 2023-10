Alquileres: como será el impacto de la nueva Ley en Rosario

Finalmente el gobierno nacional promulgó este martes los cambios al código Civil con respecto a los contratos de alquiler. Estas modificaciones, que se conocen como ley de Alquileres, entrarán en vigencia a partir del miércoles 18 de octubre, 24 horas después de su publicación en el Boletín Oficial.

Desde el mercado locativo rosarino ven con buenos ojos que se haya actuado en pos de buscar una mejora en la normativa, dado que la anterior era muy cuestionada. Sin embargo, no dejan de tener algunos puntos bajo la lupa y, sobre todo, hacen hincapié en la incertidumbre que genera el hecho de que un nuevo gobierno pueda repartir nuevas cartas de juego.

La titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), Gabriela Ortiz de Urbina, opinó a Mirador Provincial que, en la nueva ley, “por un lado, se conserva el plazo de tres años y se añade el ‘índice de casa propia’ (elabora todos los meses el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat), que es un índice menor que el que venimos viendo. Son dos puntos que los propietarios no lo ven positivo, porque no nos olvidemos que nuestros objetivos es que se vuelquen más inmuebles al mercado locativo”

Es decir, “genera que se resuelva el problema de los que deben alquilar y que bajen los precios de los inmuebles, al menos al principio. Pero estos dos puntos chocan con dos posiciones positivas a la hora de que el propietario pueda volcarlo al alquiler, que sería la actualización cada seis meses y los beneficios impositivos”, añadió.

Entre las modificaciones más relevantes hay que tener en cuenta que la nueva normativa tiene que ver con la forma de actualizar los alquileres.

En esta línea, con la ley anterior el valor del contrato se actualizaba por año y bajo el Índice para Contratos de Locación (ICL). A partir del nuevo texto, las actualizaciones pasan a ser semestrales y bajo el coeficiente “Casa Propia” que elabora todos los meses el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

A su vez, las cámaras de Diputados y Senadores sumaron una serie de incentivos para quienes ponen los inmuebles en alquiler. En el caso de ser monotributistas, si no poseen más de tres actividades simultáneas y tienen menos de tres unidades para explotar, se considerará como si tuvieran un solo departamento en alquiler.

Lo mismo sucede con quienes tienen hasta dos inmuebles, que quedarán exentos del pago del Monotributo. En tanto que quedarán exentos de Bienes Personales quienes tengan inmuebles destinados a locación para casa-habitación, con contratos debidamente registrados.

Con la promulgación de la ley es preciso aclarar que los contratos vigentes no tendrán modificaciones hasta la fecha de modificación. En tanto que todos los acuerdos entre inquilinos y propietarios que se firmen a partir del próximo miércoles 18, deberán tener en consideración las modificaciones.

Otro dato a tener en cuenta es que con la nueva ley, el Congreso dejó expresamente prohibido que los contratos de alquiler se puedan expresar o cobrar en moneda extranjera. Además, se decidió mantener el plazo mínimo de locación por tres años, excepto en los casos de los alquileres con fines de turismo que podrán ser temporales.

Ortiz de Urbina recordó que los cambios salen ahora y “no hay que olvidarse que estamos a días de una elección, donde hay dos candidatos que dicen que van a derogar la ley, lo cual genera una gran incertidumbre de cara al futuro. Es la incertidumbre del país”.

El balance, para la presidenta de Cocir, es que “la solución al problema de fondo no está. Pero el tema de la actualización puede pesar más sobre los propietarios que no pueden bancarse, que son la mayoría que tiene uno o dos inmuebles alcanzando un 85% del mercado. No pueden estar todo un año con el mismo canon locativo”.

Entonces, para el caso de estas propiedades que están en manos de jubilados “quizás promueva que se vuelquen más al alquiler”.

De todos modos, “sería muy irresponsable de mi parte decir que esto va a ser mejor que la anterior. La vemos con buenos ojos, pero estamos a la expectativa, sumando la coyuntura del país de cara a después de las elecciones presidenciales”, concluyó.