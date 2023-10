Elecciones en Argentina: ¿Qué Piensa Cada Candidato sobre el Cannabis?

Por Lucía Tedesco



Argentina elegirá presidente en las próximas elecciones y el análisis para saber qué piensan lxs candidatos del cannabis no puede faltar. Este es el semáforo electoral de El Planteo.

En materia cannábica, el país crece sin parar: desde la implementación del Reprocann, pasando por la conformación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), hasta los múltiples proyectos que se desarrollan a lo largo y ancho de Argentina. En este contexto ¿cuál será el accionar del próximo presidente? Algo de esto se puede llegar a imaginar con un repaso de declaraciones pasadas de estxs políticxs que hoy se postulan para llevar adelante a la Argentina.

¿Qué piensan sobre el cannabis lxs candidatos a presidente para las elecciones de Argentina en 2023?

Myriam Bregman, siempre del lado de la marihuana

El Frente de Izquierda siempre mostró su adhesión para con la despenalización del cannabis y de lxs candidatos, Bregman es la principal defensora del cannabis. “Estoy absolutamente a favor de la despenalización del cannabis para consumo recreativo”, expresó en el debate durante su candidatura a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, ‘la rusa’, junto a su compañero de fórmula, Nicolás Del Caño, han presentado un proyecto de ley que planteaba la legalización integral de la marihuana hace más de cinco años.

La candidata, también califica la penalización de la marihuana como “un mecanismo de control social sobre la población juvenil”. Pero, no se conformará solo con la despenalización, sino que luchará por una legalización integral.

Patricia Bullrich, amiga de la ‘fallida’ guerra contra las drogas

“Cuando era ministra, su orgullo era mostrar 25 porros secuestrados”, le dijo Bregman a Bullrich en el último debate. Lo cierto es que la exministra de Seguridad opina que Argentina no está condiciones de ‘liberalizar la droga’. De hecho, en el ejercicio de su función ha sido criticada por mostrar varios secuestros de plantas de marihuana, como si fueran un golpe al narcotráfico, pero en realidad eran pequeñas proporciones que de casualidad servían para abastecer el uso de una o dos personas.

Precisamente, las posturas conservadoras como la de Bullrich son las que intentan derribar, a nivel internacional, países como Colombia, que hablan de que la ‘guerra contra las drogas’, con su enfoque prohibicionista y punitivo, ha fracasado.

Sergio Massa pretende seguir adelante con la industria del cannabis

Massa, como ministro de Economía, fue quien presentó medidas para implementar el cannabis y el cáñamo industrial. “Poner en marcha esta agencia significa una nueva industria en Argentina. Una industria que tiene 25 mil aplicaciones distintas y que nos va a permitir agregar valor en la cosmética, en la textil, en el petróleo y en una innumerable cantidad de sectores en Argentina y del mundo”, dijo en relación a la puesta en marcha de la ARICCAME.

Para este candidato, el cannabis es una oportunidad para desarrollar la economía. No obstante, no se conocen declaraciones del ex intendente de Tigre sobre promover el cannabis recreativo.

Javier Milei promueve la libre elección, mientras no le cueste plata

“Si de la cuenta se hace responsable el propio ser humano que decide consumir marihuana, yo no tengo problema”, dijo en 2021 el candidato de La Libertad Avanza. Según él, fumó porro una sola vez en su vida y opina que las drogas son una “eutanasia en cuotas”.

Cuando fue consultado sobre cambiar la ley de drogas, el candidato aclaró su posición en el tema. “No creo en las restricciones”, manifestó. Sin embargo, explicó que el tema depende mucho de la intervención del estado de bienestar. “¿Vos te drogas y yo tengo que pagar la cuenta? Ahí la cosa cambia”, dijo rigiéndose por la lógica de quién paga el costo.

Contenido relacionado: ¿Qué Piensa Javier Milei de las Drogas?

“Cuando te drogás, quedás roto y no servís para más nada en la vida. Si te haces cargo vos mismo, problema tuyo. Ahora el problema es cuando lo vas a hacer con mi bolsillo”, expuso ‘el peluca’. No obstante, no proveyó ninguna fuente científica que avale sus tajantes afirmaciones, más que su propia percepción.

Juan Schiaretti, el gobernador que pidió cannabis medicinal en Córdoba

El gobernador de Córdoba fue quien solicitó a la Legislatura Unicameral la adhesión de la Provincia a la Ley nacional N° 27.350 sobre el “Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”, su reglamentación y demás normas complementarias.

Sin embargo, la postura de Florencio Randazzo, su compañero de fórmula, es bastante ambigua. En su candidatura anterior, Randazzo confesó “tener miedo” de la legalización, planteando que piensa en sus hijos y en “los hijos del resto”. Según él, ‘no se quiere equivocar’ con esto, ¿Llegará a un acuerdo con Schiaretti si logran alcanzar el cargo?

En la víspera de estas trascendentales elecciones en Argentina, el futuro de las políticas relacionadas con el cannabis y el cáñamo se encuentra en una encrucijada. Las diversas posturas muestran los caminos divergentes que cada candidatx podría tomar. Mientras algunxs ven una oportunidad, otrxs persisten sobre los viejos mandatos. Sin embargo, cabe de destacar que estas elecciones presentan una inusual tendencia a, por lo menos, la tolerancia en cuanto al cannabis entre los candidatos. El destino de las políticas relacionadas con la marihuana en Argentina dependerá de los resultados que muestren las urnas.