Bodega Escorihuela Gascón lanzó al mercado el nuevo The President’s Malbec, completando así su línea de alta gama The President’s Escorihuela Gascón, tantas veces premiada por reconocidos certámenes y críticos de vino a nivel internacional.

De un rojo violáceo, intenso y brillante con reflejos morados, el nuevo The President’s Malbec de Escorihuela Gascón, recientemente lanzado al mercado, ofrece aromas a frutos rojos y negros maduros como ciruelas, cerezas y arándanos junto a notas especiadas y tonos terrosos, combinados con el suave aporte aromático del roble, que le proporciona gran complejidad al vino. Asimismo, se presenta amplio y jugoso con un paso en boca dulce y frutado. The President’s Malbec es un vino elegante, de buena concentración y untuosidad, fresco y sabroso.

“La línea The President ìs Escorihuela Gascón representa nuestra búsqueda y logro de una elegancia exquisita y una gran precisión en el varietal o corte deseado”, expresó Matías Ciciani Soler, enólogo de Bodega Escorihuela Gascón, y sobre The President’s Malbec en particular agregó: “Este vino proviene de la Finca El Cepillo, viñedo orgánico y biodinámico que se encuentra a 1200 msnm. Tiene la particularidad de que al venir de uno de los cuarteles más fríos de la finca: el cuartel 1, que en promedio tiene dos grados menos que el cuartel 4, hace que el perfil de los vinos que obtengamos del cuartel 1 sea muy distinto al del cuartel 4. De esta manera, logramos un corte sumamente balanceado, con mucha fruta y mucha estructura, proveniente de la amplitud térmica del lugar”.

Para sus vinos de alta gama, Bodega Escorihuela Gascón recurre a una mínima intervención sobre el terroir y a una enología sutil que define la complejidad de sus vinos. Con este lanzamiento, la bodega refuerza el compromiso asumido en 1884 de elaborar vinos que representan a la Argentina en el mundo por su elegancia y calidad.

Acerca de Matías Ciciani Soler

Matías Ciciani Soler es Licenciado en Enología por la Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza. Luego de una década de trabajo en importantes bodegas argentinas y una estadía en Tarragona, Cataluña, España, en 2014 se incorpora al equipo enológico de Escorihuela Gascón para asumir la elaboración de las etiquetas de alta gama en las instalaciones que la bodega posee en Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza. Desde el 2018 está a cargo de los viñedos asumiendo el puesto de Gerente de viñedos y enología, en el 2020 se hace cargo de la elaboración de todos los vinos de Escorihuela Gascón.

Acerca de Escorihuela Gascón

La bodega, fundada en 1884, posee tres líneas de vinos de Alta Gama: DON Escorihuela Gascón, MEG, The President´s Blend, Pequeñas Producciones; y cuatro líneas Premium: Escorihuela Gascón Gran Reserva, Escorihuela Gascón, Familia Gascón Roble y Familia Gascón. Su histórico edificio situado en el centro de Godoy Cruz, Mendoza, integrado en la actualidad al casco urbano, es un legado en sí mismo y cuenta con un renovado espacio para disfrutar de las mejores experiencias. Un exclusivo wine bar con una selección de grandes vinos para degustar, una tradicional cancha de bochas para una partida copa en mano, y su singular y única cancha de bici polo en bodega se complementan a la atractiva oferta gastronómica del restaurant “1884 - Francis Mallmann”, con el sello propio de este reconocido chef. Sus vinos son elaborados con las uvas obtenidas en dos de los terroir más notables de Mendoza, Agrelo y El Cepillo. La Finca Escorihuela Gascón de Agrelo, Luján de Cuyo, cuenta con 150 hectáreas de viñedo y alberga una moderna bodega destinada para las etiquetas de alta gama de la bodega. En este marco de singular carácter vitivinícola se suma una atractiva cancha de polo, que es escenario de numerosos torneos a lo largo del año, un juego que expresa intensidad y elegancia, como los vinos que se elaboran. Mientras que la Finca Escorihuela Gascón de El Cepillo, La Consulta – San Carlos – Valle de Uco, posee 64 hectáreas que cobijan un viñedo orgánico certificado por Letis y Demeter.