Massa nombró a Rosario como posible sede del Mundial 2030

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, junto al presidente de AFA, Claudio Tapia, y al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, brindaron una conferencia de prensa, tras la confirmación de Argentina como sede del partido inaugural del Mundial 2030.

Durante el acto, Massa propuso poner una mirada federal a la organización y mencionó a Rosario entre las ciudades que podrían tener el evento. "El Gigante de Arroyito necesita obras pero hay que pensarlo en un todo, porque no es solo la cancha. Es el afuera, es la ciudad", expresó.

“Chiqui, quiero pedirte que además le pongamos una mirada federal, si es que por ahí algún porteño se va a enojar. Me encantaría que ese partido de la selección lo hagamos en Córdoba, en Santiago o en Mendoza, que son lugares que nos pueden servir para garantizar que además le demos movimiento interno, a Rosario también. Creo que además de hacer flamear la bandera del fútbol argentino en el mundo, la tenemos que hacer flamear dentro de la Argentina”, expresó el ministro.

Massa no mencionaba a Rosario en la lista de posibles ciudades organizadoras hasta que alguien se lo señaló desde el auditorio, entonces el ministro guinó un ojo y entre risas acotó: “En Rosario también puede ser; no se me enoje. Se me enoja el Pejerrey”.

“No quiero dejar pasar que, además de orgullo, me llena cierta satisfacción personal, porque tal como contaba Chiqui, el recorrido fue un recorrido complejo. Por las críticas, por los prejuicios muchas veces, por la mirada facilista muchas otras, pero el fútbol argentino hoy es campeón de América, hoy es campeón del mundo”, expresó Massa en el acto.

El candidato presindencial destacó a Chiqui Tapia por su historia personal y por el lugar donde llevó al fútbol argentino: “Felicitaciones, pero sobre todas las cosas, felicitaciones al fútbol argentino por transformarse, tal vez, en la bandera más alta que podemos flamear a lo largo y a lo ancho del mundo”, manifestó.

“Decirles que frente a aquellos que dicen que somos un país de mierda, y que hacia adentro plantean todo el tiempo que somos un país de mierda, esto es la demostración de que frente al mundo no somos un país de mierda, y en las cosas que nos destacamos podemos brillar y podemos ocupar un lugar de preponderancia”, manifestó el funcionario nacional.

Por otra parte, el ministro de Economía dijo que respecto de la construcción de estadios, para que quede claro en términos de inversión contra resultado, porque además la provincia de La Pampa, por ejemplo, tiene hecha una propuesta del Estado Nacional de construcción de un estadio con el objetivo de ser sede de este tipo de eventos.

"A partir del trabajo que definamos desde el día 27 de octubre con Paraguay y con Uruguay, que va a definir además cuáles son las ciudades que sean sede de FanFest, cuáles son los sponsors y las actividades mundialistas que empiecen a tener cada una de las ciudades", dijo Massa.