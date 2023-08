Cumbre de Massa con Santi Peña en Asunción por Yacyretá, bajo la sombra del acuerdo Macri-Cartes

Por I. Fidanza

A su regreso de Washington, se reunirá este jueves con el flamante presidente Santi Peña. Las deudas de Paraguay con Argentina por la represa se mezclaron con la campaña y la relación Cartes-Macri.

Sergio Massa improvisó una escala en Asunción a su regreso de Washington para concretar la varias veces postergada cumbre con Santi Peña, el flamante presidente de Paraguay. Comparten generación, un pragmatismo hasta que duela y pertenencia a los partidos populares de su país. Lo más parecido al peronismo que se `puede encontrar en Sudamérica, acaso sean los colorados de Paraguay.

El plato fuerte de la agenda es Yacyretá. La Argentina tiene frenado un proyecto para recuperar desembolsos millonarios que Paraguay le debe a Argentina. Apenas hace unos días el nuevo ministro de Economía, Carlos Fernandez Valdovinos, llamó a Massa para ponerse en contacto.

"¿Cómo estás ministro, se podrán sacar los pagos de Yacyretá?", lo interrogó. Massa no podía creer lo que escuchaba: "Pero si los frené porque me lo pidió Santi Peña, que no gire nada hasta que no removiera a Duarte Frutos. Hagamos una cosa, preguntále a Santi y volvemos a hablar", le contestó Massa. "Dale ministro, hagamos así", le contestó Fernández Valdovinos, con la clásica bonhomía paraguaya.

La relación de Macri con Cartes se cruza en la discusión por las deudas de Yacyretá, por el mega contrato que la empresa Yacylec, atribuida a la familia de Macri, tiene para distribuir la energía de la sociedad binacional.

En efecto, Peña designó recién hace seis días al reemplazante de Duarte Frutos y según confirmaron a LPO fuentes del gobierno argentino, hasta no concretar esa designación -una de las más importantes del gobierno paraguayo-, el flamante presidente no quería que ingresara un peso más en la caja que manejaba su rival.

Enterado del cruce, Santi Peña llamó a Massa y luego de las broma clásicas y acordaron el encuentro que se concretará este jueves en Asunción.

Pero como siempre ocurre en Paraguay las cosas no son tan simples. El tema del giro diario de fondos es apenas la superficie de un problema mayor. La histórica deuda de Paraguay con Argentina que Macri acordó reducir a 4.000 millones de dólares, en un acuerdo que debería tratarse este mes, pero que duerme en el Congreso argentino, como el propio Peña recordó en una entrevista exclusiva con LPO.

Es que en ese momento, el peronismo que era oposición, denunció el acuerdo como un negociado de Macri con su entonces par, Horacio Cartes, que escondía el supuesto negocio de ambos con Yacylec, la empresa de la familia Macri que distribuye parte de la energía generada por la represa de Yacyretá. De hecho, en medio de la etapa más dura de la cuarentena, Macri se tomó un vuelo privado a Asunción para reunirse con Cartes, en un misterioso encuentro del que nunca se dio explicaciones.

Massa habría ayudado a Santi peña a construir un back channel con la poderosa elite del Partido Comunista Chino.

Cartes es el costado más delicado que enfrenta el gobierno de Peña. Se tarta de su mentor, del presidente del Partido Colorado y el hombre fuerte del Paraguay. Pero es también objeto de investigaciones de Estados Unidos que lo vincula con el contrabando, por empezar.

Difícil que Massa y Peña puedan coincidir en este punto, por la cercanía del ex presidente a Macri. Pero acaso el ministro argentino si lo puede ayudar con un tema igual de delicado: la relación con China, tensionada por el vínculo especial de Paraguay con Taiwan.

De hecho, en su reciente visita a Beijing, Massa habría trabajado en sigilo para construirle a su amigo paraguayo un back channel con la blindada burocracia comunista.