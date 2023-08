Perotti inauguró el primer cajero automático en Arroyo Leyes

Está ubicado en el kilómetro 12,5 de la Ruta Provincial N° 1. “Es una de esas acciones para acompañar a las localidades que crecen y que tienen un nivel de demanda que requiere una respuesta diferente”, expresó el gobernador.



El gobernador Omar Perotti inauguró este sábado el primer cajero automático en Arroyo Leyes, en el kilómetro 12,5 de la Ruta Provincial Nº 1.En la oportunidad, Perotti destacó “el crecimiento de la localidad que no siempre fue bien acompañado, lo que dificulta ordenar una ciudad porque los recursos locales por sí solos no alcanzan a acompañar ese crecimiento. He sido intendente y conozco perfectamente cómo puede ordenarse una comunidad, pero cuando el crecimiento tiene tal magnitud hay que estar a la par, hay que estar ayudándolo”, añadió el gobernador.

Luego, Perotti se refirió a las inversiones de la provincia en Arroyo Leyes: “Son obras que uno ha hecho con satisfacción porque con el presidente comunal, Eduardo Lorinz, se trabaja muy bien y eso se ve en el terreno, las obras se despliegan y cada uno de los vecinos las puede palpar, las puede tocar. La inauguración del cajero es una de esas acciones para acompañar a las localidades que crecen y que tienen un nivel de demanda que requiere una respuesta diferente”.

“Con el Banco de Santa Fe venimos trabajando en todo el territorio de la provincia y, particularmente, en aquellos lugares muy alejados donde las poblaciones tenían que hacer muchos kilómetros para llegar al cajero más cercano”, añadió el gobernador.

Por último, mencionó que “tenemos claramente un proyecto de desarrollo de la costa con fines turísticos también porque es allí donde se genera empleo. Este desarrollo acompañado va a ser virtuoso, va a ser no solamente bueno para los que aquí viven sino también para los que vienen de visita, es un eje de vínculo en toda la costa, es la posibilidad de convertir a Santa Fe en una provincia turística”.

UN SERVICIO CON MÚLTIPLES BENEFICIOS

Por su parte, el gerente de la Banca Minorista del Banco de Santa Fe, Sergio Pablo, destacó que “para nosotros es una alegría inaugurar este nuevo servicio, por decisión del gobernador Perotti en Arroyo Leyes, una ciudad que realmente lo merecía. Esto habla a las claras de que el acuerdo entre la provincia y el banco se lleva adelante y se va a seguir llevando adelante, siempre con el objetivo de que la entidad llegue con más servicios y beneficios a los usuarios”.

Por último, remarcó que “son múltiples los beneficios que tienen estos cajeros automáticos, es un servicio que nos enorgullece y queremos que lo pueda disfrutar toda la localidad y la gente que pase por Arroyo Leyes”.

A su turno, el presidente comunal de Arroyo Leyes, Eduardo Lorinz, recordó que “el cajero tiene más de 20 años de gestión, y ameritaba, no solamente para nuestra población sino también para el turismo que nos visita y necesita acceder al servicio. La diferencia en estos 20 años es que encontramos en el gobernador Omar Perotti la convicción de llegar a cada uno de los pueblos con obras y necesidades bajo la premisa de igualdad de derechos sin tener en cuenta el tamaño de la población”, añadió.

Luego, destacó que “Arroyo Leyes estará eternamente agradecido al gobernador Omar Perotti por toda la inversión de la provincia en la localidad como por ejemplo la construcción de un nuevo Centro de Salud, la adquisición de una ambulancia 0km con personal, el apoyo para la primera etapa del cementerio, mejoras en la iluminación de la Ruta Provincial N°1, viviendas, gas natural, entre otras obras a través del Plan Incluir que quedarán para siempre y mejoran la calidad de vida”.

PRESENTES

En la oportunidad, también estuvieron presentes la ministra de Género, Igualdad y Derechos Humanos, Florencia Marinaro; el senador por el departamento La Capital, Marcos Castelló; el gerente de la sucursal Santa Fe, Martín Crespi; la coordinadora Comercial Regional Santa Fe, María Gabriela Parma; y por Banca Minorista del Banco Santa Fe, Claudia Reales; entre otras autoridades provinciales y comunales.