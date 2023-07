Javkin a la Justicia: "Expliquen por qué un preso puede seguir mandando a matar"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, apuntó contra el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, a quien acusó de ser el responsable de la violencia y los homicidios que ocurren en las calles de la ciudad. Según señaló, existe una “tara ideológica” que permite que los presos de alto perfil puedan seguir generando hechos de intimidación desde las cárceles federales.

“El problema grave que tiene Rosario es la libertad con la que delincuentes presos a dos mil kilómetros, te mandan a balear escuelas o matar a una persona para dejar un mensaje. El ministro de Justicia de la Nación es el que permite que todos los días desde alguna cárcel de la argentina maten a un pibe o baleen una escuela”, denunció en diálogo con Radiópolis (Radio 2).

Como argumento de esto destacó los avances judiciales que hubo en las últimas semanas para esclarecer una serie de homicidios y actos intimidatorios como el crimen de “Jimi” Altamirano o la balacera al supermercado de la familia Roccuzzo. “Todos tenían un origen probado por los fiscales en las cárceles. En una que está a dos mil kilómetros de Rosario”, remarcó.

“Todo esto es una tara ideológica. Yo quiero que alguien me explique ideológicamente por qué está bien que un tipo preso por homicidios y por integrar una banda narco pueda libremente todos los días seguir mandando a matar gente”, agregó el intendente.

En ese sentido reconoció que en el último tiempo se mejoró la presencia de fuerzas federales en el territorio y también que se incorporó tecnología necesaria para la investigación criminal. “Lo único de lo que no tenemos respuesta es la situación en los pabellones federales. Son cosas que suceden a dos mil kilómetros de Rosario y no lo podemos permitir más”, insistió.

Con respecto a la gestión municipal, Javkin aseguró que “todos los días hacemos algo en algún rincón para que mejore y de a poco se está viendo". “Hoy tenemos 86 establecimientos en marcha, Rosario es de las pocas ciudades que recuperó sus centros comerciales y que lidera el polo del acero y de la biotecnología”, detalló el mandatario local.

“¿Falta?, por supuesto que sí. Pero una vez que ordenamos las cuentas y pasamos la pandemia, no paramos de hacer y paralelamente no paramos de dejar en claro que los problemas de Rosario no se generan acá. No fabricamos drogas, ni armas, ni somos una ciudad que genere el negocio. Tenemos una ubicación logística que hace que el narco se meta acá y eso necesita que la Argentina se ocupe de nosotros y es lo que vamos a reclamar”, concluyó.