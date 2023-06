Messi ya esta en Rosario para disfrutar de sus vacaciones antes de sumarse al Inter Miami

Durante la madrugada de este sábado, Lionel Messi, acompañado de su pareja Antonela Roccuzzo y de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, llegó al país para disfrutar de unas merecidas vacaciones luego de ser liberado de la gira por Asia que está llevando a cabo la selección argentina.

Tras una escala por Barcelona, donde disfrutó de una salida junto a Ángel DI María y Nicolás Otamendi (los otros futbolistas que fueron licenciados por Lionel Scaloni luego de la victoria por 2 a 0 ante Australia en Beijing, China), los futbolistas llegaron a la provincia de Santa Fe; aunque luego cada uno tomó una dirección diferente.

El futbolista se subió a su vehículo y abandonó el aeropuerto internacional Islas Malvinas de Fisherton rumbo a su vivienda en el barrio privado Kentucky de Funes, donde se tomará unos días de descanso antes de viajar rumbo a Estados Unidos para sumarse a las filas del Inter Miami, su nuevo club tras su aventura por Paris Saint Germain.

Aunque su idea es la de desconectarse, tendrá acción con la pelota en los próximos días; aunque de manera amistosa. El ganador de siete Balones de Oro fue invitado para participar de las despedidas de sus ex compañeros con la camiseta albiceleste Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme.

El homenaje para el emblema de Newell’s será el próximo 24 de junio, justamente el día en que Lionel Messi cumplirá 36 años. Justamente esta situación hizo que el rosarino aún no confirme al ciento por ciento su presencia en el cotejo organizado por la Fiera en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

“Él me hizo recordar un poco que el 24 era su cumpleaños. Yo le dije ‘uh, la fecha del 27 me parece que no la podemos hacer, creo que la voy a tener que hacer el 24′, y me dice ‘boludo, es mi cumpleaños ese día’. Ahí me quedé porque la verdad no me acordaba”, soltó entre risas el ex futbolista durante una entrevista con TyC Sports. “Ojalá que pueda venir y vivir lo que va a ser una fiesta porque esto va a ser una locura”, añadió el ex Liverpool.

En el caso del vicepresidente de Boca Juniors, en cambio, la cosa pareciera estar mucho más clara. Juan Román Riquelme, durante la conferencia de prensa en la que anunció el encuentro en La Bombonera, fue tajante al ser consultado por la presencia del capitán de la selección argentina y flamante campeón del mundo en Qatar 2022. “Messi va a estar. Para mí es un sueño. El jugador más grande de todos los tiempos para muchos. Tuvimos la suerte de tener a Maradona y a él y tuve la suerte de ser compañero de los dos. Va a jugar en el estadio más lindo del mundo, con la hinchada más linda del mundo. Va a ser maravilloso. Seguramente lo va a disfrutar mucho”, esbozó.

Messi viene de quedar libre del PSG, donde se alzó con la Ligue 1. En su última temporada en el conjunto parisino fue una de las principales figuras, al aportar 21 goles y 20 asistencias en 41 presentaciones. Su próximo objetivo será levantar al Inter Miami, equipo que marcha último en la Conferencia Este con 15 unidades, pero a siete de meterse en zona de Play-in. Allí compartirá plantel con sus compatriotas el defensor Franco Negri, el joven mediocampista Benjamín Cremaschi y el centrodelantero Nicolás Stefanelli.

El futbolista disfrutará de unas vacaciones antes de recalar en la franquicia que tiene a David Beckham como uno de sus principales inversionistas: “Al principio la idea era otra. Estamos felices de la decisión que tomamos, preparados. Con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Fue un paso importante, pero al mismo tiempo consciente de lo que significaba.