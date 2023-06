El paro y la movilización anunciados la semana pasada para oponerse a la ola de violencia que conmueve a Rosario y la región fue confirmado este viernes

En otra multitudinaria reunión, integrada por organizaciones sindicales y sociales aseguraron que el paro regional se hará efectivo desde la 0 hora del próximo jueves 22 y que la movilización comenzará con una concentración desde las 10 en Oroño y Pellegrini y finalizará en la Plaza San Martín, frente a la sede de la Gobernación.

Al respecto, el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento de Rosario, Edgardo Arrieta, señaló que en el lugar se dará lectura a un documento que expresa el pensamiento de las organizaciones convocantes.

“Sabemos que los industriales, los empresarios, las universidades, e incluso hasta la Bolsa de Comercio, se van a expresar a través de un documento adhiriendo justamente a lo que estamos diciendo, basta de violencia en Rosario”, subrayó el dirigente gremial. Después de confirmar que será “un paro general y activo”, indicó: “La idea es que más que un paro, sea una rotunda presencia de la sociedad diciendo basta de la violencia”.

“Acá no hay política partidaria, acá lo que tenemos es una necesidad en todo Rosario y alrededores de que estemos fuera de la violencia, que se termine con los ataques a los colegios, con las balaceras a criaturas, hoy la sociedad en sí está harta y está encerrada en sus casas sin poder expresarse”, expresó el gremialista y añadió: “Sabemos a dónde está cada uno y si la Justicia no lo hace, tendremos que ver nosotros cómo actuamos, denunciando, diciendo, pero dando la cara fundamentalmente para que la gente, para que los chicos puedan ir a los colegios, para que se termine con este estado de incertidumbre y de violencia que padecemos todos los días”.

Por su parte, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, expuso que “el paro de docentes va a ser regional, va a ser en Rosario, va a ser en San Lorenzo, que son las dos localidades que están adhiriendo, que están siendo fuertemente afectadas”.

“Nosotros entendemos, para fijar muy clara la convocatoria, que el paro es un paro ciudadano, no solamente gremial”, indicó y agregó: “Hay que dejar claro que tenemos que estar en la calle movilizando todos los ciudadanos, todos los vecinos y las vecinas que estamos en contra de la violencia. Más allá de qué actividades se sumen o no, lo que estamos convocando es a la ciudadanía para no tener miedo de salir a la calle”.

Hasta el momento, confirmaron su presencia la CGT, la seccional Rosario de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT), peajistas nucleados en el SUTPA, portuarios, marítimos, camioneros alineados a Hugo y Pablo Moyano, docentes, recolectores, estatales nucleados en sindicato N.Or.T.E., fleteros, taxistas, trabajadores del correo, municipales, trabajadores de la minoridad y de la salud, de Luz y Fuerza, judiciales, Amsafé, ATE y representantes de la Iglesia, como así también de Apyme, del Centro de Almaceneros de Rosario y la CCC.

Fuente: Conclusión