Alberto Fernández destacó el concepto de "economía barrani" de Maslatón: "Tiene mucha razón"

El término proviene de Medio Oriente y fue acuñado por el abogado liberal para referirse a las transacciones no registradas. El presidente lo usó para hablar de la economía informal.

"Tiene mucha razón". Alberto Fernández coincidió con el concepto de "economía barrani" que Carlos Maslatón introdujo en la discusión pública y que utiliza para referirse a aquellos negocios o transacciones que se hacen de manera no registrada.



En una entrevista grabada el domingo en la Quinta de Olivos con el ciclo "Oligarcas de la Nada", que realizan estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires y que vio la luz este martes en YouTube, el presidente se refirió a la existencia de la economía informal y su impacto.



Al respecto, Fernández admitió no conocer el significado del término 'barrani', pero dijo estar de acuerdo en los planteos que Maslatón hace en ese sentido. "La presencia de una economía informal es crecimiento", remarcó durante la nota. No obstante, el mandatario consideró que "hay una economía informal que no se está tomando en cuenta" y destacó que resolverla "va a demandar tiempo". Asimismo, remarcó que "la economía informal no se capta con los censos”.



Acto seguido, Fernández dijo que actualmente "no tenemos un escenario de conflictividad social”. ”Nunca se saquearon los supermercados porque pusimos mucha plata en la gente.”La inversión social en mi gobierno fue del 1,2% del PBI”, consideró, y reiteró la idea de que ”hay una parte de la inflación que es autoconstruida”.

En otro pasaje de la entrevista, el presidente dijo que ”Milei les vende a los chicos una idea de libertad falsa”, ya que "la libertad es genuina cuando todos estamos en un plano de igualdad”.

”Milei nunca habla de la casta económica; nunca habla de la casta que le da de comer a él. Nadie defiende más este sistema injusto que Milei con el falso argumento de la libertad”, afirmó, y agregó que el líder de La Libertad Avanza "convoca al antiperonismo virulento".

Qué significa el término 'barrani'

"'Barrani' significa negro, informal, al costado de las regulaciones del Estado y, por supuesto, sin tributar impuestos, sin facturar. Tiene por origen el Medio Oriente", explicó en diversas ocasiones el abogado y panelista del ciclo Duro de Domar, quien también hace uso asiduo de "bull market" y "proceda", términos que se volvieron cotidianos en las redes sociales.

En más de una ocasión, Maslatón destacó la importancia de la economía informal en la Argentina. "La informalidad es más riqueza para el pueblo y menos para el estado opresor. El liberalismo promueve la economía informal, no registrada y exenta de tributación", comentó en Twitter.