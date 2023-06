Lionel Messi confirma su fichaje por el Inter de Miami

Por Rafael Castro

El argentino tenía clara su decisión y ha confirmado su elección por la escuadra norteamericana, después de muchas semanas de rumores y un agitado día de informaciones. Donde llega para dar lustre a la MLS y seguir con su carrera deportiva.

Después de muchas semanas de culebrón, esperando la decisión final, ha llegado. Conocíamos hace unos días la salida de Lionel Messi del PSG tras dos temporadas porque cambiaba de aires al haber finalizado su contrato con la escuadra francesa. Y a pesar del interés del FC Barcelona para su regreso, la falta de garantías en el mismo hizo el resto.

Y eso que el Al Hilal pujaba hasta el final con una gran oferta para que se uniera a otros grandes jugadores que se están decantando por Arabia Saudí. Pero el argentino tenía su decisión clara desde hace tiempo y por tanto ha optado por desembarcar al final en las filas del Inter de Miami, propiedad de David Beckham.

Hace tiempo que se escuchaban estos rumores, porque el delantero que ahora cumplirá 36 años tenía que buscar un reto exótico en su etapa final de carrera deportiva. Y le ha seducido desde hace tiempo esa idea de vivir en Estados Unidos, donde además será entrenado previsiblemente por Tata Martino e incluso podría coincidir con Sergio Busquets.

Por ahora la decisión del fichaje del delantero es la única anunciada, después de que todas las partes hayan acordado el nuevo contrato. Los azulgrana se quedan sin ver de nuevo a su gran estrella histórica en sus filas, pero seguramente lo haga posteriormente para algún merecido homenaje y para tener un puesto relevante en el club dentro de unos años.

En una entrevista conjunta para Sport y Mundo Deportivo, el astro rosarino ha anunciado que "tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Tuve ofertas de otros equipos europeos, pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona. Y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado. Y vivir la Liga de Estados Unidos, de otra manera, y disfrutando mucho más del día a día, pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre, pero con más tranquilidad".