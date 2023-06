Marijuan acusó a ex funcionarios macristas de querer evitar el sobreseimiento de la Vicepresidenta

El fiscal acusó a ex miembros de la Unidad de Información Financiera de haber solicitado que la Asociación Civil Bases Republicanas actúe como querellante para poder apelar el eventual veredicto y plantear la nulidad de su pedido de sobreseimiento.



El fiscal federal Guillermo Marijuan aseguró, en una entrevista televisiva para C5N, que no existen pruebas directas para asociar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado Lázaro Báez. Además, acusó a ex funcionarios macristas de querer evitar el sobreseimiento de la ex mandataria.

“Se cuestionó que se sacaron del país sesenta millones de dólares que llegaron a Suiza y parte de ese dinero volvió a Argentina como aportes de capitales para Austral Construcciones. Lo que hay que demostrar es que la expresidenta tuvo algún tipo de relación con esa maniobra”, explicó el fiscal para justificar por qué pidió el sobreseimiento de la ex presidenta después de 10 años de investigación.