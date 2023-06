En Rosario, Perotti recorrió las obras del memorial de Salta 2141

Las tareas demandarán una inversión superior a los 480 millones de pesos y contemplan la construcción de un edificio de dos bloques de 4 y 6 pisos. “El trabajo une y permite poner lo mejor de cada uno para sanar y reparar”, afirmó el gobernador.



El gobernador de la provincia, Omar Perotti, recorrió este jueves las obras de “Salta 2141: Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la Música”, en homenaje a las víctimas de la trágica explosión, ocurrida el 6 de agosto de 2013, en Rosario.Luego de la recorrida, el mandatario santafesino expresó que “ver este lugar en construcción es algo que nos hace sentir que estamos cumpliendo y que estamos reparando”, dijo, al tiempo que recordó que se ha trabajado con los familiares desde el inicio “para hacer las correcciones necesarias y tener toda la tranquilidad en las características del proyecto, de la forma en desarrollarlo”.

“Todo eso ha unido”, subrayó Perotti, quien consideró que “el trabajo une y está permitiendo una construcción buena, poner lo mejor de cada uno para sanar y para reparar. El que siente que no ha habido justicia, tendrá memoria. Rosario se merece esa consideración y cada uno de los familiares en particular mucho más”, concluyó el gobernador.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Calle Salta, Marcela Nissoria, manifestó que “esto reivindica la lucha de casi 10 años, porque fue muy difícil todo este tiempo y, a pesar de lo difícil, nosotros hicimos todo lo posible para lograr que haya memoria y justicia. Después del fallo judicial, que nos dejó con las manos vacías, sin justicia, creíamos que había sido en vano todo este tiempo. Hoy sentimos que no, que no fue en vano, que hay una reivindicación. Sentimos la tranquilidad de haber hecho todo lo posible y haber logrado esto, que no es poco en una ciudad como Rosario que tiene tantas necesidades. La necesidad de la memoria también es algo muy importante”.

LA OBRA

Los trabajos consisten en la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la estructura de hormigón armado y arquitectura de planta baja de la obra “Salta 2141: Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la Música”.

Se trata de un edificio de dos bloques con un subsuelo. El cuerpo delantero del edificio tiene 6 pisos, azotea, planta de tanques y sala de máquinas para ascensores y una altura aproximada de 33,70 metros.

El bloque posterior posee 4 pisos y azotea, con una altura aproximada a los 26 metros. El edificio cuenta con doble altura en planta baja de 6 metros.

En planta baja se ejecutará en esta etapa la arquitectura con todos los rubros correspondientes. Cuenta con dos salas con revestimiento acústico, baños públicos y privados con accesibilidad y también un office.

El memorial se conforma por un espejo de agua con una escultura con estrellas de acero inoxidable, bancos de hormigón armado que se transforman en cantero bajo el lucernario y el nombre de las víctimas del siniestro amuradas al tabique de hormigón.