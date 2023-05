Mostaza presenta las opciones más elegidas por los argentinos

Cada 28 de mayo se conmemora el Día de la Hamburguesa, una fecha que recuerda la creación de esta querida comida, en el año 1895 por el inmigrante alemán Louis Lassen en los Estados Unidos. Como referente en la industria de comida rápida, Mostaza se une a esta celebración y comparte algunos datos sobre el consumo de hamburguesas en Argentina.

Mucho tiempo pasó desde esa invención en una cocina de Nueva York, y las tendencias y los hábitos de consumo fueron cambiando. De tal manera que se ha vuelto habitual ver pedidos de estos productos a base de distintas carnes, pollo y hasta plantas. Es un hecho que cada vez más personas optan por esta última alternativa; tanto es así que es el segundo segmento en Mostaza con más volumen de ventas por fuera de las Hamburguesas de Carne. En este sentido, Mostaza reporta que el Combo Mega Doble Cuarto XL es el más solicitado por los clientes. Por su parte, el cheddar y el bacon son los ingredientes preferidos de los argentinos para acompañar a sus hamburguesas.

Ahora bien, el volumen de las Mega Not, la línea de hamburguesas que imita el sabor tradicional pero con un medallón creado a base de proteínas de arveja, arroz, chía y más, se mantiene estable desde su lanzamiento, mostrando un incremento en ventas en días puntuales.

En este contexto, el rubro de los locales de comida rápida, ha aumentado significativamente su presencia. Esto se debe a que, cadenas como Mostaza, han duplicado su volumen de venta en los últimos años. Además, la app Mostaza continúa en constante crecimiento, ya que respecto al año pasado tuvo un incremento del 30% en usuarios y duplicó las transacciones.

Es por eso que, para festejar, Mostaza presenta la “Semana de la Hamburguesa” con descuentos de hasta 40% del Lunes 22 al Domingo 28 de mayo inclusive a través de la app.



Sobre Mostaza

Mostaza es una de las dos principales cadenas de comidas rápidas de la Argentina, con más de 170 sucursales ubicadas en distintos puntos del país, lo que la consolida como una de las empresas más federales y con mayor pisada en el mercado de franquicias. Cuenta con más de 5.000 empleados en toda la cadena, número que se va incrementando conforme al plan de expansión, que viene llevando adelante a través de su renovado modelo de gestión de negocios; Mostaza All In One.