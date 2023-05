Busatto: “Hay que impulsar una banca pública provincial”

Leandro Busatto, actual jefe del Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de la provincia.

Unamos Fuerzas es el espacio político que tiene a Leandro ‘Kiko’ Busatto, actual jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados provincial, como precandidato a gobernador de Santa Fe. El actual legislador provincial es acompañado por Alejandra Gómez Sáenz, ex concejala de Rosario y militante del colectivo LGBTIQ+.

En diálogo este martes con el programa Poné la Pava que se emite por Radio Rebelde Rosario 99.3, Busatto se refirió a los movimientos en la construcción de la lista y afirmó se hizo “en base a una idea genuina que nos represente porque expresamos lo que somos y somos los que expresamos y me parece que ese rasgo nos distingue del resto de las listas del Frente Juntos Avancemos”.

Al ser consultado sobre los principales ejes políticos que proponen desarrollar desde su espacio señaló que “el principal es el de Seguridad sobre todo en Rosario. Recuerdo que hace veinte años decíamos que era un tema que había que empezar a abordar, no se hizo a tiempo y el tema se terminó degradando”. En ese sentido el legislador añadió que “la democracia necesita repensar el rol de las fuerzas de seguridad y el rol de las leyes en materia de seguridad porque tenemos una ley del personal policial y servicio penitenciario que son de la época de la dictadura militar, es decir leyes de la dictadura militar. No tenemos una ley de seguridad pública, no tenemos un esquema de control ciudadano sobre las fuerzas de seguridad y eso hay que repensarlo en un marco normativo que hay que discutir con el consenso necesario de los distintos lugares”.

Pero además, para Busatto es fundamental que exista el impulso “para la creación de una banca pública para que los sectores productivos informales puedan tener acceso al crédito porque el gobierno de Santa Fe le habla mucho a la producción y poco a los trabajadores. Es decir, habla mucho de herramientas, pero a las que solo acceden determinados sectores”.

Por último, el legislador provincial indicó que hay que “plantear un proceso de producción con plena conciliación con el ambiente. Tenemos que dejar de tener una provincia con océanos de soja transgénica y que no tiene posibilidad de discutir la diversidad de un modelo productivo para volver a poblar el campo con campesinos. El hábitat y desarrollo territorial es otro desafío que vamos a tener porque en Santa Fe no sabe cuánta es la tierra ociosa ya que el gobierno provincial no tiene programas propios en cuanto a la posibilidad de lotes y viviendas para los sectores populares.”