El duro cruce de Cristina con Lousteau: "Aprendí de vos con la 125"

La vicepresidenta le respondió al dirigente de Juntos por el Cambio debido a una discusión en la Cámara de Senadores, momentos antes de que Agustín Rossi presentara su primer informe de gestión.



La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, protagonizaron un cruce este jueves antes de que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, presentara su primer informe de gestión en la Cámara de Senadores.



Todo comenzó cuando el exministro de Economía advirtió sobre una supuesta falta de quórum para el inicio de la sesión. Sin embargo, el senador opositor omitió que el reglamento no requiere una cantidad mínima de senadores para los informes de gestión.

Informate más



"Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta el quorum para este tipo de sesiones", respondió la presidenta del Senado.

Losteau no se quedó atrás y atacó contra la figura de Cristina Kirchner y la gestión del Frente de Todos. "Deberían haber aprendido de Economía ustedes", señaló.



Lousteau y la 125

Mientras se disponía a iniciar la presentación del informe del jefe de Gabinete, Cristina Kirchner lanzó una crítica irónica para el dirigente de Juntos por el Cambio: "Aprendí de vos con la 125".

La referente del Frente de Todos hizo en su crítica alusión a la Ley 125 de retenciones móviles impulsada y anunciada en ese entonces por el economista, por la cual el sistema de movilidad y los aumentos en las tasas de retención de la soja y el girasol desencadenaron el paro agropecuario dispuesto por los terratenientes.

Los tires y aflojes entre el gobierno nacional y el campo se extendieron durante cuatro meses, cuando el Senado votó en contra del proyecto de ley que tuvo como momento histórico el desempate y el "voto no positivo" por parte del vicepresidente Julio Cobos.

Tiempo después, Cristina Fernández confesó que la iniciativa de Lousteau le costó "sangre, sudor y lágrimas". "Los compatriotas saben qué fue lo que pasó en 2008 con la 125, y cómo casi nos hacen volcar por haber calculado mal los números", afirmó en 2015.

Presentación de Rossi en el Senado

La discusión entre Losteau y Cristina Fernández se dio en el marco del primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en la Cámara de Senadores.

Se trató de la primera exposición del exlegislador santafesino como miembro del gabinete de Alberto Fernández frente a los senadores.

La mayoría de las preguntas, cuyas respuestas fueron presentadas previamente por escrito, se relacionaron a cuestiones como subsidios al transporte y a la energía, planes sociales, seguridad, vacunas y transferencias de fondos a las provincias, fueron hechas por 28 de los 33 representantes de Juntos por el Cambio.