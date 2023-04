20 años de la trágica inundación en Santa Fe: 23 muertos e innumerables víctimas colaterales

Los vecinos de la ciudad de Santa Fe rememoraron este sábado 29 de abril la trágica inundación que padecieron hace 20 años, cuando desbordó el río Salado y la crecida tapó un tercio del ejido urbano. Hubo 23 muertos, según datos oficiales, aunque las víctimas aseguraron que la cifra superó el centenar por situaciones colaterales.

Los 150 mil evacuados y las innumerables pérdidas materiales construyeron un escenario dantesco y dramático, del que este martes dieron cuenta algunas de las víctimas en un acto de recordación realizado en la Plaza de Mayo de la capital provincial.

Por el hecho, luego de casi 16 años, la Justicia provincial condenó a tres años de prisión de ejecución condicional al ex ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Edgardo Berli, y al ex- director provincial de Obras Hidráulicas, Ricardo Fratti. El tercer imputado, el ex intendente de Santa Fe, Marcelo Álvarez, falleció antes de la ratificación del fallo judicial.



Pese al reclamo de un importante sector de la sociedad, el ex gobernador, Carlos Reutemann, nunca fue involucrado judicialmente en la causa.

Desde 2021, una Ley provincial recuerda el 29 de abril de 2003 como el "Día de la Memoria y la Solidaridad de la Inundación de Santa Fe y alrededores". La norma establece que ese día se dicten clases alusivas como parte del calendario escolar y que sea una jornada de acción de limpieza, cuidado y preservación de los anillos de defensa de la ciudad.

Las actividades conmemorativas comenzaron el viernes, con la instalación de la Carpa Negra, símbolo de los inundados, en la Plaza de Mayo. Además, hubo una vigilia a partir de las 20 horas.