En la Plata: la vicepresidenta Cristina Fernández apuntó contra la “receta” del Fondo Monetario

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó anoche contra la “receta” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se refirió al debate por la dolarización, a la que consideró “peor que la convertibilidad”. Al mismo tiempo, cargó contra Javier Milei, diputado nacional y precandidato presidencial por La Libertad Avanza.

Sin dejar ninguna definición clara sobre una posible candidatura, “no se hagan los rulos”, respondió a la platea al canto de “Cristina presidenta”, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para avanzar en un “acuerdo” en materia económica, para que “el país funcione normalmente y no sea un parto cada elección y un drama cada movimiento cambiario”, durante su discurso en el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK) en un colmado Teatro Argentino de La Plata.

“Ningún argentino de bien puede ignorar el lastre que es haber vuelto del Fondo Monetario Internacional. Nadie con honestidad intelectual”, afirmó la titular del Senado sobre el convenio con el organismo financiero.

A minutos del discurso de CFK, Macri difundió una carta criticando los 20 años de kirchnerismo

Amenaza de bomba a minutos del acto de Cristina Kirchner



Según consideró, “ese acuerdo que se firmó es inflacionario, porque es una política enlatada que se aplica con una receta monotemática a todos los países”, y agregó: “Las políticas del FMI no han dado resultado en ningún lado”.

Sobre el final de su discurso, que duró mas de una hora, Cristina convocó a “sentarse” a todas las fuerzas políticas ,“no a ver si va a haber flexibilización laboral o educación pública gratuita o no gratuita” sino para avanzar en un “acuerdo” en materia económica para que “el país funcione normalmente y no sea un parto cada elección y un drama cada movimiento cambiario en la Argentina”.



“La historia de la República Argentina es la historia de la dolarización. Me gustaría analizar eso: nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy puede ser la solución”, destacó la vicepresidenta.

“Estamos discutiendo lo que fracasó hace 20 años y los dirigentes del otro sector político, de lo que hoy es la alianza que alguna vez fue gobierno, también son funcionarios por los que la gente pidió que se vayan todos”, recalcó.

En ese sentido, apuntó a “los mamarrachos que dicen que la casta tiene miedo”. Y expresó: “Si nunca te pasó nada ¿de dónde te tenemos miedo? ¡Caradura!”.

“No es causalidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola”, continuó. Aunque negó querer ser “autorreferencial”.

“Miedo tengo de que mis nietos puedan crecer en un país tan injusto y tan inequitativo”, dijo y añadió: “Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar”.

En otro tramo de su alocución advirtió que “el problema de querer gobernar y conformar a todos” es que “terminás enojando a todos”, al criticar que se hayan perdido reservas del Banco Central por pagar la deuda privada de las empresas.

“Tuvimos un superávit de 45 mil millones de dólares en diciembre de 2019, que se fue en pago de deuda de empresas privadas. No debió haber salido ese dinero. ¿Quién va a prestar miles de millones de dólares en el exterior si no están apalancados con una garantía? Se podría haber evitado”, destacó.

El bastón de mariscal

Luego aclaró que, cuando convocó a la militancia a “tomar el bastón de mariscal”, no era para “dárselo por la cabeza a otro compañero” sino para “poder ayudar a pensar una sociedad y un país diferente y ver cómo podemos contribuir a un futuro mejor. No podemos tener la cabeza tan vieja de seguir discutiendo estupideces”.

Cristina afirmó que “no hay salvaciones milagrosas” e indicó que “nos va a salvar el trabajo” y la “redistribución del ingreso” para una “sociedad más justa”.

“Tenemos que saber cómo manejar lo que se va a dar a partir del gasoducto Néstor Kirchner. Tenemos que saber que no hay salvaciones milagrosas. No creamos que Vaca Muerta o el litio nos van a salvar. Nos va a salvar el trabajo, la tecnología, la investigación, la redistribución del ingreso y una sociedad más justa”, concluyó.