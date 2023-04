Santa Fe atrasa: por sexta vez los jóvenes no podrán votar gobernador ni intendente

POR ALEJANDRA PAUTASSO

El voto joven en Santa Fe no existe y la provincia es la única que no se adaptó a la legislación nacional. Los jóvenes de entre 16 y 17 años podrán votar presidente este 2023 pero no harán lo propio con los cargos locales. Otra vez, todas las miradas apuntan al Senado pero la deuda es de la política en su conjunto.



El voto joven es ley nacional desde octubre de 2012 y desde ese momento los chicos y chicas de entre 16 y 17 años pueden ir en forma no obligatoria a elegir presidente, diputados y senadores nacionales. Sin embargo, la provincia de Santa Fe nunca pudo poner en sintonía su propia legislación para que los mismos jóvenes que eligen presidente pudieran hacer lo mismo con los cargos locales, es decir, gobernador, senadores y diputados provinciales, intendentes y concejales de su propia ciudad.



De esta forma, Santa Fe quedó como la única provincia donde sus jóvenes no tienen derecho a elegir a sus representantes, todo un símbolo de los sistemas rancios que se esconden en las estructuras democráticas, justamente a 40 años de celebrar la recuperación del voto en Argentina y el fin de la peor dictadura cívico-militar. Corrientes era la penúltima pero finalmente logró sancionar la norma que adapta su legislación a la nacional.

¿Por qué no sale la ley de voto joven en Santa Fe?

Desde que se sancionó la ley nacional de voto joven hubo intentos por aggionar la normativa local sin que realmente se tomara con seriedad el tema. Al menos cuatro proyectos en la Cámara de Diputados presentados especialmente por bloques pequeños y no tradicionales de las estructuras partidarias quedaron durmiendo en cajones. El gobernador Omar Perotti fue el que ingresó al Senado en 2021 un nuevo mensaje que proponía establecer el voto joven en Santa Fe y agregaba al debate los textos de los proyectos de diferentes diputados para enriquecer la discusión.

Como no era tratado por la Cámara Alta, lo incluyó en las sesiones extraordinarias de 2022 y posteriormente en las de 2023 para que no perdiera estado parlamentario. Sin embargo, la ley nunca salió ni siquiera de comisiones, jamás fue discutida en el recinto. Y llegamos a estas elecciones sin la posibilidad de ampliar derechos para las juventudes. Para la Legislatura, el voto y la opinión de los chicos no vale.

"No tiene ningún sentido que los y las jóvenes puedan elegir a la máxima autoridad nacional y que no puedan elegir autoridades o representantes más cercanos que conocen, a los que pueden cruzar en las calles de su ciudad o pueblo, solicitar o reclamar distintas cuestiones", explica Milagros Monserrat, coordinadora provincial de la agencia ATR dependiente del Ministerio de Gobierno.

¿El voto joven es inconstitucional?

Uno de los principales argumentos que se esgrimen para descalificar la ley de voto joven en Santa Fe es que choca contra la Constitución provincial, que establece en su artículo 29 que están habilitados a votar los mayores de 18 años inscriptos en el Registro Civil.

"Muchas veces pasa con las constituciones -tanto las provinciales en relación con la nacional o las nacionales en relación con tratados internacionales- que sus cláusulas quedan desactualizadas u obsoletas porque normas superiores establecen otras reglas. En ese caso los poderes constituidos pueden actuar distinto de lo que define la Constitución porque obedecen a una norma superior", comienza diciendo Domingo Rondina, especialista en derecho constitucional.

"Cuando una norma queda totalmente desactualizada o contradictoria con una superior, los poderes constituidos pueden cambiar la regla. Eso en Santa Fe ocurre por ejemplo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que fue creado sin atender a lo que dispone la Constitución Provincial al respecto, o con el Consejo de la Magistratura que en el gobierno de Reviglio fue creado ignorando lo que decía la Constitución sobre la designación de jueces", explica.

Para Rondina, tanto el voto joven como la extensión de los mandatos de presidentes comunales de dos a cuatro años debería hacerse con el dictado de leyes acordes a principios nacionales e internacionales.

"Las comunas no pueden tener menor duración que los municipios ya que la reforma del' 94 las equiparó y las personas de 16 años tienen derecho a votar de acuerdo a los tratados internacionales y a la Constitución Nacional", añadió.

Y no sólo eso. Menciona también que la propia Corte Suprema de Santa Fe en la "causa Spelta" explica que cuando la Legislatura dicta una norma distinta a lo que establece la Constitución, si todos los poderes constituidos están de acuerdo en establecerla, la misma es válida.

Por otra parte, en los fundamentos del Mensaje Nº 4949 se aclara que si bien la Constitución santafesina establece quiénes están en condiciones de acceder al voto obligatorio, nada dice con relación al voto optativo, que es lo que establece la legislación nacional sobre el voto para los chicos y chicas de entre 16 y 17 años.

La Cámara de Diputados acumuló al menos cuatro proyectos que nunca avanzaron ni salieron de comisiones. Pertenecen a Paola Bravo (Bloque Lealtad Kirchnerista), Rubén Giustiniani (Bloque Igualdad), Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y Oscar Martínez (Frente Renovador).

"Aquellos que no quieren el voto joven en la provincia de Santa Fe se limitan simplemente a no querer comprender a les jóvenes que tienen su agenda propia como el feminismo, la ecología, entre otros temas. Ya no existen más las excusas, jóvenes haciendo política ya hay en clubes de barrio, en centros de estudiantes, es demostrarles que lo pueden hacer", dice Bravo en una charla con AIRE.

Según los datos de las últimas elecciones legislativas de 2021, en Santa Fe el porcentaje de electores entre 16 y 17 años representaba el 7,31% del padrón nacional. Es decir que más de 58 mil adolescentes se vieron privados se la posibilidad de elegir concejales, presidentes comunales y en algunos casos intendente.

Ahora el número será mucho mayor. A 10 años de la sanción del voto joven, a 40 años de la recuperación de la democracia, la política santafesina sigue retaceando derechos ciudadanos, haciendo uso y abuso de los privilegios del Estado y dejando abierta la sospecha de que los intereses políticos para los próximos comicios también tienen un peso sobre los silencios legislativos.