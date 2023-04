Violencia de género: Durante el primer trimestre, la Municipalidad de Rosario recibió 3.836 alertas

En lo que va del año, se tramitaron 85 medidas de Prohibición de Acercamiento, 8 de Exclusión del Hogar y 10 Recupero de Pertenencias. Los números evidencian que las denuncias siguen siendo muy altas en los últimos tres años informan desde la secretaría de Género y Derechos Humanos de la provincia



Las alertas en la ciudad no cesan y si bien pareciera que no se disparan, como sucedió durante la pandemia, sí se mantiene cifras altas. Las herramientas dispuestas por el municipio para que no solo víctimas, sino también familiares, amigos, vecinos/vecinas puedan alertar, lograron imponerse en la sociedad.



Hay que recordar que el Teléfono Verde y el Whatsapp, creada en 2020 para quienes no pueden realizar llamadas, funcionan los 365 días del año, las 24 horas, atendidos por profesionales que realizan una escucha activa. Desde estos servicios se brinda asesoramiento y se coordinan intervenciones específicas de acuerdo con las características de cada situación y la urgencia.

Estas vías de contacto municipales no cuentan con poder de policía, es decir, que se encargan de asesorar a las víctimas o familiares, amigos, tutores o conocidos para que puedan saber con qué herramientas cuentan para poder actuar o denunciar.

Al rojo vivo

El hecho de implementar estas líneas de contacto, permitió que el Ejecutivo pueda llevar adelante un registro de los índices de violencia de género en la ciudad. Aunque se trata de una mirada sesgada, ya que solo se detectan las alertas, permite exponer un marco de cómo se vive el flagelo en Rosario.

Las cifras demuestran que las denuncias siguen siendo muy altas en los últimos tres años. Con la incorporación del Contacto Violeta, las alertas se multiplicaron. Esto se evidencia en el 2021, dado que la nueva línea de contacto se implementó en 2020.

La importancia de estas denuncias, es que habilita a que el municipio pueda actuar en consecuencia. Por ejemplo, en 2021 se tramitaron 462 medidas de Prohibición de Acercamiento, 49 de Exclusión del Hogar y 35 Recupero de Pertenencias.

En 2022, según cifras oficiales, se tramitaron 361 medidas de Prohibición de Acercamiento, 42 de Exclusión del Hogar y 42 Recupero de Pertenencias. Y, en 2023 (enero/febrero/marzo), se tramitaron 85 medidas de Prohibición de Acercamiento, 8 de Exclusión del Hogar y 10 Recupero de Pertenencias.

Entre otras medidas que se viene aplicando, también se tramita la solicitud de otorgamiento de botones de alerta ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, según un protocolo acordado, como mecanismo de protección de víctimas. A las personas usuarias se les da seguimiento desde los equipos de atención.



A su vez, ante un caso de femicidio o trans/travesticidio, la Dirección de Atención y Empoderamiento de Víctimas cuenta con un protocolo para acompañar a grupos familiares o afectivos. El acompañamiento integral implica asistencia psicológica, jurídica y económica, así como un seguimiento para garantizar el acceso a la salud, la educación y la recreación, entre otros derechos humanos vulnerados.