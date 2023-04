Balearon dos escuelas de Rosario y dejaron mensajes amenazantes

El intendente Pablo Javkin se refirió este lunes a los ataques a balazos registrados en distintas instituciones de Rosario y que este fin de semana tuvieron como blanco dos escuelas de la ciudad. El mandatario local volvió a reclamar controles en los centros penitenciarios y dijo que “tanto las balaceras como los homicidios, todos tienen origen y planificación en la cárcel”.

Javkin hizo las declaraciones en la inauguración de plaza Matheu en barrio Las Delicias y luego de una nueva reunión semanal de autoridades municipales con fuerzas de seguridad provinciales y federales, como ocurre cada lunes.

El intendente dijo en diálogo con la prensa que si la planificación de los delitos es en la cárcel “entonces es la misma joda de siempre: la libertad con la que operan desde las cárceles para que en nuestras calles tengamos que soportar esto”.

“Obviamente es un mecanismo que les resulta fácil al dejar una nota, amenazar, balear una puerta con el único objetivo que se divulgue la amenaza”, lamentó Javkin.

Luego destacó que se incorpore mayor equipamiento tecnológico y se refuerce la llegada de agentes federales pero contrastó: “La cárcel es la madre del 80 o 90 por ciento de los hechos delictivos”.

“Entonces ahí es donde nosotros exigimos que se ponga la mirada; no pueden tener la libertad que tienen para comunicarse. No podemos dejarnos vencer en esto. No podemos permitir esa extorsión desde la cárcel con la libertad con que la hacen. No hay que parar, hay que asegurar que los chicos puedan ir a la escuela”, enfatizó el intendente de Rosario.

Docentes de Amsafé Rosario se movilizarán este martes hasta la sede local de la Gobernación para pedir más seguridad y desobligarán a los alumnos entre las 10.30 y las 14.30.