Vecinos contra el McDonald's del parque Independencia: "Es un atropello"

Un colectivo de vecinos está movilizado contra el proyecto que la Municipalidad avala: instalar otro local de comida rápida junto al Hipódromo. Resisten el impacto ambiental que eso acarrearía.



En el marco del inicio de las obras para construir un nuevo McDonald's en un terreno lindero al Hipódromo, en pleno parque Independencia, ambientalistas rosarinos volvieron a expresar su rechazo al proyecto argumentando la necesidad de preservar los espacios verdes de la ciudad por tratarse de un tema de salud pública. En este sentido, exigen estudios de impacto ambiental y advierten sobre los riesgos de trasplantar palmeras centenarias.

“Cada vez se apropian màs de los espacios verdes públicos y ya no sabemos que hacer, estamos asombrados. Los emprendimientos privados tienen un permiso para avanzar, pero ¿quién firma eso? ¿por qué no se hace un informe de impacto ambiental? Es un tema de salud pública, no es un capricho”, señaló en Si 98.9 Silvia Estela, de Vecinos Autoconvocados en Defensa de los Espacios Verdes.

Y agregó: “La consulta popular no existe. Los vecinos estamos muy tristes. Es un atropello, inclusive para los compañeros de los carritos que están doce horas trabajando para ganar su sustento, es una embestida comercial”.

En tanto, la activista indicó que este lunes se trasplantó una palmera centenaria y advirtió sobre los riesgos: “la palmera se puede trasplantar pero ante la sequía que tenemos y la falta de seguimiento se va a morir. Hay que aflojar con modificar el arbolado”. Al respecto, Silvia Estela recordó que en 2018 se quitaron 12 árboles centenarios en el Museo Castagnino.