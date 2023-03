Manejó drogado, pasó en rojo, causó una muerte y lo dejaron libre

Cuestionan el fallo que liberó a un hombre que mató a motociclista en Pellegrini y España

Desde la ONG Compromiso Vial consideraron "inentendible" la decisión judicial y remarcaron que el caso presenta agravantes porque el conductor "no respetó un semáforo y estaba bajo efectos de drogas"



El choque fatal en Pellegrini y España. Según los elementos de la causa, el automovilista cruzó en rojo y a alta velocidad. Además, la narcolemia le dio positivo.

Una fuerte controversia desató la decisión de la jueza Silvana Lamas de liberar al automovilista que, bajo los efectos de narcóticos, embistió y mató a un motociclista el domingo a la mañana en Pellegrini y España, tras cruzar un semáforo en rojo a alta velocidad. Mariana Sena, de la organización no gubernamental Compromiso Vial, criticó la decisión judicial y afirmó que el siniestro fatal “no fue un hecho menor".

Lamas ordenó ayer la excarcelación de Fabián C., al que imputó por homicidio culposo triplemente agravado, al causar la muerte de Guillermo Moreno. De esa forma, el automovilista permanecerá en libertad mientras avanza el proceso judicial. La magistrada consideró que no había riesgo de fuga, pero le impuso una fuerte fianza y varias reglas de conducta, como presentarse semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial y tiene prohibido salir del país, entre otras.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , Sena afirmó que “es inentendible que el argumento de la jueza para excarcelar al automovilista sea que no tenía antecedentes, que pidió disculpas, que se mostró colaborativo con las autoridades y que por eso no hay peligro de fuga. La pregunta es: ¿la jueza está haciendo futurología y como la condena no superará los tres años de prisión, entonces es lo mismo?”.

“Esta persona puede recibir una sanción de seis años de prisión efectiva. Eso es lo que esperamos. Entendemos que la Fiscalía va a apelar la excarcelación lo establecido por la jueza porque no se trata de un hecho menor. Estamos hablando de un homicidio agravado por tres elementos y que deja un mensaje espantoso a la sociedad”, expresó la titular de Compromiso Vial.

Sena remarcó que “el imputado, en este caso, es objeto de investigación. No importa si colabora o no. Es la persona responsable de haber quitado la vida a otra en un siniestro de tránsito con elementos probados”, subrayó en referencia a que el automovilista cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad y que el examen de narcolemia dio positivo.

Con este fallo “tenemos muchas sensaciones encontradas, sentimos mucha preocupación y también impotencia y bronca. Rosario fue un faro en cuanto al tratamiento de los siniestros viales. Se lograron condenas, como el caso del mecánico Smith, el primer caso de Argentina que tuvo una condena de prisión efectiva”.

“En este tema se hizo mucho. Se empezó a tener una perspectiva desde las víctimas y también en entender que los siniestros viales son delitos y no accidentes. Es verdad que la mayoría sostiene la figura del homicidio culposo. Nosotros entendemos que hay dolo cuando no se respeta un semáforo o cuando se conduce bajo efectos de drogas”, agregó.