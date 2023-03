“Noche de estrellas”: la fiesta que armó Conmebol para festejar a la Argentina campeona del mundo

El plantel, liderado por Lionel Messi, llegó hasta la sede del ente rector del fútbol sudamericano para ser aplaudidos por todo el continente.



El regreso de la Copa del Mundo a Sudamericana vivió un nuevo día de celebraciones. Argentina, campeona del mundo, protagonizó un nuevo festejo, esta vez por parte de la Conmebol.

En la bautizada “Noche de las Estrellas“, el ente rector del fútbol sudamericano invitó al plantel de Lionel Scaloni hasta Luque para aplaudir la hazaña conseguida hace algunos meses en Qatar.

Encabezados por Alejandro Domínguez, mandamás de la Conmebol, el ente rector aplaudió y felicitó a los campeones del mundo, en una ceremonia que contó con la presencia de hinchas emblemáticos trasandinos, quienes les entregaron diversos trofeos y recuerdos a los jugadores.

Cada uno de los jugadores que tocaron el cielo en Qatar recibió una medalla emblemática y una estatuilla personalizada levantando el trofeo de la Copa del Mundo.

“Quisiera agradecerles a todos los jugadores por darnos la Copa del Mundo y la Copa América. Este momento lo llevaré en mi memoria por siempre“, dijo uno de los más pequeños fanáticos en palabras que hicieron llorar a todo el plantel, incluso hasta a los animadores del evento.

Cerrando la ceremonia, vinieron las palabras de Lionel Messi: “agradecerle a toda la Conmebol para homenajearnos a todos nosotros. Como dije estamos viviendo un momento muy lindo, muy especial, pudimos volver a Argentina para jugar después de salir campeones del mundo”, esgrimió el mejor jugador del mundo.

“Creo que más allá de todo el cariño que estamos recibiendo por ser campeones del mundo, creo que todavía no somos realmente conscientes de lo que logramos, estamos pensando en lo que viene y no en lo que hicimos, yo estoy realizado con esto, he conseguido prácticamente todo en el fútbol, ahora me queda solo disfrutar de lo que me queda”, cerró Lionel Messi.