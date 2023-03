Omar Perotti pidió más fondos para seguridad, los ciudadanos de la provincia abonan impuestos "para pagar" a los porteños.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se quejó por los fondos que su provincia recibe en comparación con la Ciudad de Buenos Aires para seguridad. Así, mencionó de manera indirecta al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Es una asimetría dolorosa, aquí nos arreglamos con lo que tenemos”, declaró el funcionario peronista.

“Vivir y producir en el interior es más caro. ¿Por qué pagamos la luz, el transporte y el gas con esa diferencia? No me quiero poner en tecnicismos. Algunos dirán: ‘Pero allí en la Capital Federal están las sedes de las fuerzas, abastece a todo el país’. La desproporción es grosera”, repitió Perotti.



“Hoy, quien a veces no tiene luz, es el que paga esa cifra irrisoria de los porteños. Todos pagando impuestos también contribuyen a pagar la seguridad de los porteños. Aquí siempre nos arreglamos con lo que tenemos y sin duda por eso es nuestro reclamo”, afirmó el mandatario del Frente de Todos.

Además, el gobernador concluyó que tiene el "deseo que eso pueda revertirse y ojalá tras las declaraciones del Presidente en cuanto a que 'algo más habrá que hacer' tengamos una respuesta diferente, ayudar a Rosario de una manera mucho más efectiva”.