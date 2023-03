Víctor Hugo Morales se fue de C5N: "El canal me hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría"

El periodista dejó el medio oficialista luego de una fuerte discusión con la cúpula directiva. El descargo al aire de su programa radial.



El periodista Víctor Hugo Morales dejó la pantalla de C5N después de siete años siendo una de sus principales caras. Su salida se da luego que la cúpula directiva tomara la decisión de reducir la frecuencia de su programa debido al reordenamiento en el canal por el año electoral.

El comunicador, uno de los más ligados al kirchnerismo, tuvo hasta el año pasado un envío diario al frente del noticiero de la tarde en el medio que pertenece al Grupo Indalo. La decisión que motivó la renuncia del relator fue que los directivos redujeron sus horas al aire a solo una aparición semanal.

Según reveló el periodista Luis Ventura, cuando le comunicaron la noticia, Víctor Hugo mantuvo una fuerte discusión en la que incluso habría habido golpes en las puertas de los estudios. En un primer momento se especuló con una deuda salarial que tenía el canal con el comunicador, pero él mismo se encargó de aclarar todo esta mañana.

El descargo de Víctor Hugo

"No estoy más en C5N. Ahí tengo muchos amigos y un recuerdo permanente. Estuve siete años y he trabajado tan a gusto no puedo expresarme más que con gratitud", comenzó diciendo al aire de su programa radial en AM 750.

Y continuó: "Yo soy un tipo muy libre en mi trabajo, peleo por esos márgenes de libertad. Y llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría, porque reducía muchísimo mi participación del año pasado, y justamente en el año de las elecciones. Y no voy a especular con qué puede haber motivado esto y lo voy a tomar en términos televisivos".

La supuesta pelea

Luis Ventura dio la noticia ayer en Invasores de la TV (América TV) y aseguró que el destacado periodista se fue furioso del canal porque le debían varios meses de su sueldo y no se lo quisieron pagar cuando él fue a reclamar.

A modo de enigmático, Luis Ventura y María Belén Ludueña dieron la información en el pase con Ángel de Brito y LAM (América TV). "A alguien no le pagaron, le metió una patada a la puerta, la cerró y se fue en el momento en que tenía que estar sí o sí en el aire. Es un número uno de nivel internacional. Se fue porque no le abonaron más de un mes. Número uno de todo", introdujo Ventura.

Víctor Hugo Morales renunció a C5N: "Se volvió loco, le metió una patada a la puerta y se fue"

Luego, previo a revelar el nombre, agregó: "Golpeó la puerta con ánimo de puñetazo. Entró y dijo 'quiero cobrar'. Le dijeron que no, que no había plata, que faltaban un par de meses para cobrar. No la necesita (la plata), pero obviamente es un derecho de él. Se volvió loco, le metió una patada a la puerta y se fue".

Finalmente, el conductor reveló el enigmático: "Víctor Hugo Morales se fue de este modo de C5N, en lo que es la antesala de las próximas elecciones, salvo que haya una contramarcha, es definitivo".