Perotti habló luego de la amenaza a Messi: repudió a Aníbal Fernández y pidió más refuerzos federales

Este jueves en las últimas horas de la tarde se reunió la Junta Provincial de Seguridad con la presencia de los principales funcionarios de Santa Fe para delinear los pasos a seguir dentro de la crítica situación de inseguridad en la ciudad. Al finalizar el encuentro el gobernador Omar Perotti habló en una rueda de prensa donde cargó fuerte contra los dichos del Ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández. Además, pidió más fuerzas federales en el territorio.

La reunión tomo una connotación diferente por la trascendencia del hecho que ocurrió anoche por la balacera que recibió el comercio de la familia Rocuzzo, y los mensajes escritos que mencionando a Messi.

En primer lugar rechazamos las expresiones del Ministro de Seguridad Aníbal Fernández sobre que en Rosario ganaron los narcos“, comenzó diciendo.

“Rosario puede y tiene que estar en la mano de los rosarinos y no en poder de estas lacras que con el miedo del delito se imponen”, sentenció. Consultado acerca de los pasos a seguir, Perotti expresó: “Un problema estructural de tantos años no tiene una respuesta inmediata. Queremos que Rosario sea de los rosarinos y vamos a trabajar en un plan para ello”.

Un dato que llamó la atención fue la respuesta del presidente de la Nación, quien no tuvo diálogo con el titular de la Casa Gris. “En el día de hoy le dejé un mensaje a Alberto Fernández. Tuvimos diálogo con el Jefe de Gabinete, al que le dejamos todas las inquietudes“, dijo.

Sobre si le pedirá a Alberto Fernández la renuncia del titular de Seguridad, Perotti opinó: “El presidente de la Nación es quien decide. No es una instancia nuestra la valoración que él hace de sus integrantes. Yo me expreso cuando no estoy de acuerdo con algo”

“El ministro Brilloni ha dado a conocer a los agentes las nuevas líneas a seguir. Ingresarán 400 nuevos hombres y también más vehículos en Rosario”, agregó.

Por otro lado, el gobernador se puso del lado de Pablo Javkin. “Expresamos con unanimidad la solidaridad con el intendente Pablo Javkin. Necesitamos las fuerzas federales para darle frente a este problema en el territorio de Rosario“, afirmó.

“El trabajo con el intendente es codo a codo, desde el primer día. Todo el despliegue del gobierno provincial en Rosario es para generar empleo y que se viva mejor”, continuó.

Por último, cerró: “Vamos a tener un programa de coincidencias mismas en el tema seguridad con la mayoría de los partidos políticos. Hay una necesidad de dar una respuesta en todos los niveles, la gente quiere que la cuidemos mejor”

Del encuentro participan además la cuestionada vice gobernadora Alejandra Rodenas, Celia Arena, ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; Marcos Corach, ministro de Gestión Pública; Claudio Brilloni, ministro de Seguridad; Oscar Urruty, secretario de Gobierno y Gabriel Somaglia, secretario de Justicia

Por el lado de la policía, forman parte Gabriel Leegstra, director General del Servicio Penitenciario; Arnaldo Martín García, Jefe de Policía de la provincia de Santa Fe; Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe; Jorge Barraguirre, Procurador General Corte Suprema de Justicia de La provincia de Santa Fe y Jorge Baclini.

Rosario está revolucionada tras el atentado contra el supermercado de la familia Roccuzzo y la amenaza a Lionel Messi. En su oratoria el ex gendarme Ministro de seguridad provincial expuso el plan de trabajo con el que buscará pacificar las calles y bajar los índices de violencia, principalmente en Rosario y la región.abe destacar que por el momento no hay horario previsto para el fin del encuentro pero se estima que se va a extender hasta la noche ya que hay unos diez oradores inscriptos para dar su opinión sobre la difícil situación que atraviesa la provincia.