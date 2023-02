Tres estrellas: Lionel Messi, Scaloni y Dibu Martínez fueron los grandes ganadores del Premio The Best

La Federación Internacional de Fútbol premió a los mejores del último año y medio en The Best. En cada una de las nominaciones hubo representantes de la Argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar y ganaron las cuatro ternas.

Lionel Messi, Emiliano Martínez, Lionel Scaloni y la hinchada argentina obtuvieron los premios: Leo fue reconocido como el mejor futbolista, el Dibu fue nombrado como el mejor arquero de 2022, mientras que al DT lo eligieron como el mejor entrenador del año pasado por su desempeño en Qatar. Carlos “Tula” Pascual recibió el galardón en nombre de todo el público albiceleste que acompañó a los jugadores en Qatar.

El astro argentino ganó su terna y se convirtió dueño del premio The Best como el mejor futbolista de 2022. Cuando subió al escenario se escucharon algunos gritos: "Me hacen poner más nervioso de lo que estoy. Es un placer volver a estar acá, junto con ustedes, con Kylian; para mí es un honor grandísimo ser el ganador de esta gala".

A la hora de festejar, la humildad se apoderó de Leo: "Quiero agradecer a mis compañeros: hoy estamos acá con Scaloni y el Dibu, pero estamos en representación de ellos. Como lo dijo mi técnico, esto es de ellos: es un reconocimiento a todo el grupo".

Lionel Messi ganó el premio por su actuación durante el 2022, fundamentalmente en Qatar: "Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, buscar e insistir: al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Creo que es un sueño para cualquier jugador y gracias a Dios yo lo pude obtener. Por último quiero agradecer obviamente a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido como vivimos ese mes tan especial que va a quedar de por vida en el recuerdo".

Al final, le dejó un saludo a sus hijos y les envió un mensaje particular: "Les mando un beso grande a mis hijos Thiago, Mateo y Ciro, que están mirando: igual, vayan a dormir ya".



Alexia Putellas, la mejor futbolista del 2022



La española fue elegida como la mejor jugadora del 2022. La futbolista del Barcelona recibió el premio y dejó un sentido mensaje: "No he preparado nada, muchas gracias a todos los que votaron. Voy a empezar agradeciendo a mi familia que no ha podido venir, a mis compañeras, al cuerpo técnico y al club. Sobre todo quiero acordarme de todas estas personas que han estado todos los días, no solo ahora, sino durante toda mi vida; gracias a ellos soy lo que soy ahora mismo, tengo un pedacito de cada uno. Si tienes un sueño y trabajas el camino, lo puedes conseguir; lo más importante es disfrutar ese camino".



Sorpresa en el equipo ideal: no está el Dibu Martínez



El equipo ideal fue la gran sorpresa de la noche, ya que no seleccionaron al Dibu Martínez y eligieron al arquero del Real Madrid, a pesar que el argentino ganó el galardón como el mejor del 2022. Los once futbolistas reconocidos son: Curtois; Hakimi, van Dijk, Cancelo; Casemiro, Modric, De Bruyne, Messi; Mbappé, Benzema y Haaland.