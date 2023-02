Lionel Messi acaba de marcar el gol número 700, la mayor cantidad de goles en la historia en las cinco ligas principales de Europa.

Lionel Messi alcanzó una vez más otro hito increíble en su carrera al marcar el gol número 700 de su carrera en un partido para el PSG el domingo 26 de febrero. Y sí, revolucionó las redes.



A esta altura, la Pulga tomó por costumbre marcar goles en los grandes partidos, su 500 fue con el Barcelona contra el Real Madrid, mientras que su 700 fue contra el Marsella, los rivales históricos del PSG. Ni hablar de la final entre Argentina y Francia en Qatar 2022.



Un Messi histórico e imparable



Ahora mismo, Mbappé tiene 198 goles en el PSG y podría superar con amplia diferencia a futuro, ni más ni menos, que a Edinson Cavani (200) como el máximo goleador de todos los tiempos del equipo con un hat-trick el domingo. Pero más allá de estos dos, la Pulga gritó el 2-0, tras la asistencia de Kylian Mbappé, y logró otra cifra centenaria en su exitosa carrera.

A los 29 minutos del primer tiempo, el 7 de PSG encaró por izquierda, levantó la cabeza y le cedió el gol al campeón del mundo para que anote con un toquecito de derecha. Fue la devolución de gentilezas tras el pase del número 30 unos minutos antes.



¡Messi, Messi, Messi!

En redes Messi explotó junto a su gol 700

En redes el asunto revolucionó a los fanáticos del futbol, en especial a aquellos portales de noticias dedicados exclusivamente a hablar de la magia de Messi. La Pulga no solo sino otro hito histórico a su exitosísima carrera, sino que además no deja de sorprender gol tras gol. A este paso, el marcador le esta quedando bastante chico. Eso sí, habría que ver si los ultras del PSG opinan igual al respecto.





Messi sigue dejando sus marcas en cada batalla.

Las redes explotaron debido a la actuación de Lionel Messi. Muchos salieron a apoyarlo con comentarios que no hacen otra cosa que evidenciar el perfecto nivel del astro, orgullosamente, argentino.



"Leo Messi acaba de llegar a los 700 a nivel clubes. Lo curioso es que jamas jugó de 9, ya no patea los penales y no se lo buscó jamas para que los haga. Imagínate si hubiese sido así..."