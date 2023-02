Los docentes públicos y privados de Santa Fe votaron por rechazar la oferta salarial del Gobierno provincial

Tras una asamblea de votación que fue calificada como "masiva", los gremios de docentes públicos y privados de Santa Fe votaron por rechazar la oferta salarial del Gobierno provincial y llevar adelante una medida de fuerza, con un paro de 48 horas que impedirá el normal inicio de las clases la próxima semana.

El gobernador Omar Perotti se expresó luego de que se conociera la decisión de los gremios docentes y consideró que la Provincia hizo un "esfuerzo importante" para presentar la oferta de una suba salarial del 33,5% en tres tramos.

"Tendremos que seguir dialogando y poniendo en valor el esfuerzo importante que ha hecho la Provincia, escuchar si surge alguna alternativa que nos permita encontrar una salida", dijo Perotti en declaraciones a la prensa.

Con respecto al hecho de que, tal y como viene ocurriendo desde hace más de 10 años, el ciclo lectivo no podrá comenzar según lo previsto en el cronograma oficial como consecuencia de los paros docentes, el gobernador expresó que "no es lo deseable" y que existe "una mecánica que ojalá algún día se corrija".

En total, hubo 31.429 docentes que votaron en Santa Fe, de los cuales 30.436 optaron por rechazar la oferta del Gobierno. Solo 703 votaron a favor.

Sobre este punto, Perotti cuestionó que en algunos departamentos, como en Rosario, no se daba la opción de votar a favor de la oferta. "Es muy raro", dijo y agregó: "No se puede no darle la opción a los propios afiliados de votar si están de acuerdo".

El gobernador añadió que "el diálogo siempre está abierto" y lamentó "las consecuencias que genera un paro cuando se está iniciando" el ciclo lectivo y, remarcó, "cuando la propuesta -salarial- tiene visos claros de ser seria".