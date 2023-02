Acueducto Biprovincial: Schiaretti y Perotti en la apertura de las ofertas para la ejecución del Bloque A

El gobernador Omar Perotti encabezó junto a su par de Córdoba, Juan Schiaretti, la apertura de las ofertas para la ejecución del Bloque A del Acueducto Biprovincial, una obra de saneamiento que se posiciona como “una de las más importantes del país” y que beneficiará con agua potable a más de 400 mil habitantes, atravesando 54 localidades de ambas provincias.

El encuentro entre los mandatarios sirvió también para acercar posiciones de cara a las próximas elecciones, ya que ambos aprovecharon para criticar al gobierno nacional y al centralismo porteño, destacando el trabajo que vienen haciendo los Ejecutivos provinciales. El acercamiento se da poco después de que el mandatario cordobés anunciara la necesidad de construir un espacio “por fuera de la grieta”.

En un acto realizado ayer en la localidad cordobesa de San Francisco, Perotti y Schiaretti se volvieron a mostrar juntos para concretar el primer paso para que el Acueducto Biprovincial sea una realidad y le cambie la vida a miles de santafesinos y cordobeses. En la primera etapa para construir el Bloque A, los trabajos contemplan, en primer lugar, la extracción de agua a la altura del río Coronda, en la planta purificadora, llegando hasta San Martín de las Escobas, mientras que la segunda fase de esta primera etapa llegará hasta San Francisco. Estos primeros trabajos a ejecutar serán financiados con el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, con un presupuesto que supera los 8.800 millones de pesos.

Durante la apertura de sobres, en la que se conocieron las 4 ofertas técnicas presentadas, el gobernador santafesino destacó la gestión conjunta que se realizó con la provincia vecina: “Es un gusto volver a encontrarnos trabajando juntos, que las dos provincias reúnan a sus equipos y tener este marco para el día de hoy que corona un trabajo de mucho tiempo, que genera expectativas importantes en la consolidación de estas distintas fases en las que se ha definido el proyecto técnico”. Por otro lado, el mandatario provincial resaltó el hecho de que “esta obra no se va a terminar en nuestros mandatos, pero sí era nuestra responsabilidad dejarla encaminada”.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, le agradeció a Perotti “y a los hermanos de Santa Fe, por su decisión y disposición para hacer un acueducto que permita llevar agua al oeste de Santa Fe y llegar hasta Córdoba, a través de esta obra biprovincial que, en una segunda etapa, llegará al conglomerado Gran Córdoba, donde reside más de la mitad de la provincia”. En ese sentido, el mandatario cordobés detalló que el acueducto “nos garantiza agua potable para los próximos 50 años, mediante una inversión aproximada de entre 450 y 500 millones de dólares”.

Al mismo tiempo, Schiaretti aprovechó para reclamar al gobierno nacional, el cual es garante del acuerdo con los fondos internacionales, que “firme con Arabia Saudita para que recibamos esos 100 millones de dólares para esta obra que le va a cambiar la vida al oeste santafesino y a toda la provincia de Córdoba”.

Justamente, la crítica al gobierno nacional fue uno de los puntos en común que tuvieron los dos mandatarios. Durante su discurso, Perotti expresó: “Hay una forma de trabajo diferente desde el interior; de expresar, sentir y de todos los días realizar tareas que poco tiene que ver con esas disputas permanentes, agresiones y descalificaciones que la política muestra. Ninguna de esas descalificaciones ayudan a resolver los problemas de la gente”.

Además, reconoció que “es posible trabajar colaborativamente y unir para enfrentar desafíos importantes”. En la misma línea, Schiaretti cuestionó que “es inconcebible que teniendo un río como el Paraná tengamos problemas de agua potable en Chaco y en Santa Fe, lo que habla de un país que no es federal sino que es unitario”. El dirigente cordobés fue por más y aseguró: “Somos la expresión de la voluntad y el trabajo, y no la expresión del subsidio; somos la expresión del federalismo que queremos para toda la Argentina. Todas las provincias son viables, tienen intenciones de desarrollarse, necesitamos federalismo en serio y ordenamiento en serio”.

Los dichos de Schiaretti y este nuevo acercamiento con Perotti trascienden la importancia de la obra y parecen anclarse en la intención que tiene el gobernador cordobés de sumar a dirigentes peronistas alejados del oficialismo nacional para formar un espacio “por fuera de la grieta”, como lo definió a principios de enero cuando lo anunció junto al ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. En aquel momento, ambos expresaron la “decisión de ser candidatos a presidente y competir dentro de ese nuevo espacio, incluyendo a quienes quieran integrar esa propuesta peronista no kirchnerista”, dejando en claro que no estarían "ni con los K ni con el Frente de Todos”.