Sin Mundial: Colombia festeja ante una Argentina que nunca le encontró la vuelta al partido... Ni al torneo

La Argentina Sub 20 de Mascherano perdió con Colombia por un blooper y se quedó sin Mundial

El equipo de Mascherano tenía que ganarle a Colombia para avanzar de fase, pero estuvo lejos de lograrlo y un error sobre el final le significó la derrota. Tercera caída en cuatro partidos, eliminación en primera fase y chau Mundial de Indonesia y Panamericanos de Chile.



La Sub 20 de Javier Mascherano cerró su participación en el Sudamericano como la empezó: con derrota. Fue caída 1 a 0 ante la local Colombia este viernes por la noche en un mano a mano para pasar al Hexagonal Final y así, la Argentina, hexacampeona mundial de la categoría, no estará en el Mundial de Indonesia de mitad de año ni en los Panamericanos de noviembre.

A diferencia de las presentaciones previas (1-2 con Paraguay, 1-3 con Brasil y 1-0 a Perú), la Selección no sufrió tanto con el manejo nervioso de la pelota, sobre todo en campo propio. Esta vez, la urgencia de triunfos que viene aquejando a la Selección tras el debut -debía ganar este viernes para pasar de ronda, mientras que a Colombia también le servía el empate- se hizo notoria recién cuando se acercó al área rival: los pibes albicelestes ni siquiera llegaban a ingresar a la misma ya que todo terminaba en remates de larga distancia. Iban 15 minutos de partido y Gino Infantino (Rosario Central) ya había intentado dos veces y Brian Aguirre (Newell's; nuevamente el mejor del equipo) otra, en los tres ataques argentinos de ese lapso.

La indicación de Mascherano era clarísima y si Argentina se apuraba para definir cuanta chance mínima de peligro se le presentaba, Colombia era todo lo contrario: posibilidad de ataque que tenía el conjunto local, situación en la que metían un enganche extra que terminaba ensuciando la cosa.

Aunque el juego argentino no aparecía, Colombia se fue retrasando con el correr de los minutos acorde al valor cada vez mayor del empate, lo que permitió a los nuestros adelantarse en el campo. En consecuencia, la Selección quedó más desprotegida en defensa y empezó a depender más del arquero Franco Herrera (Newell's), como cuando Infantino perdió una pelota displicentemente en el medio y el uno salvó a los suyos con una doble atajada ante un remate de Juan Fuentes (Barcelona B).

Mascherano empezó a quemar las naves a falta de media hora para el final, con el ingreso del lungo Alejo Veliz (Rosario Central) para pararse de doble nueve junto a Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).

La fórmula argentina de rematar desde cualquier lado pasó entonces a ser la de mandar centros al área. Y en uno de estos, a los 75, Nico Paz (Real Madrid B) le pegó mal y Colombia largó la contra ante una Argentina muy mal parada. Eran tres atacantes contra dos defensores cuando el pibe Fuentes eligió sacar el zurdazo desde la puerta del área en lugar de buscar al compañero libre. Parecía ser una pésima decisión, pero al santiagueño Herrera se le escapó la pelota entre las manos y por el medio de las piernas para desgracia albiceleste.

Aunque quedaba tiempo para la heroica, no había fuerzas ni recursos para la remontada de la Argentina, que cerró un torneo para el olvido que podrá haber culminado con la imagen de Herrera pero que tuvo falencias mucho más profundas que el mero error de un futbolista.

Así las cosas, el Grupo A terminó con Brasil (10 puntos), Colombia (8), Paraguay (7), Argentina (3) y Perú (0). Los tres primeros avanzaron al Hexagonal final, que ya tiene a Uruguay (9) por el Grupo B y a Ecuador (4), Chile (4) y Venezuela (3; dirigida por Fabricio Coloccini) peleando por los otros dos cupos. En el Hexagonal jugarán todos contra todos, los primeros cuatro clasificarán al Mundial de Indonesia y los mejores tres, a los Panamericanos de Santiago de Chile.