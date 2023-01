Para el Gobernador Perotti, la salud pública de Santa Fe tiene ciudadanos de primera y de segunda

En función de los datos que expone la resolución, un ciudadano santafesino que viva en una localidad gobernada por el peronismo, recibirá en proporción cinco veces más fondos para salud que uno que viva bajo otro gobierno, sumando a esto que las dos ciudades con mayor cantidad de habitantes no recibirán fondos.

Ante la resolución 586 emitida por el Gobierno Provincial, que en el marco del "PROGRAMA ATENCIÓN GOBIERNOS LOCALES - EMERGENCIA COVID -19", se determina la distribución de los fondos COVID a casi todas las localidades de la Provincia -ya que excluyen a Rosario y Santa Fe que no se encuentran en la misma-, quienes conformamos los distintos espacios partidarios que aglutinan a Intendentes y Presidentes de Comunas, lamentamos que una vez más, como sucede desde que iniciaron su mandato hace tres años, quede expuesta la triste intencionalidad política del partido gobernante en el uso de los recursos públicos, discriminando a las localidades que no son de su partido político, y para peor, en este caso, en un tema tan complejo como el de la salud pública.



“El Gobernador Omar Perotti, sigue demostrando que para el peronismo hay ciudadanos de primera y de segunda, pues además de delegar en los Gobiernos Locales la atención de la salud pública en toda la Provincia, -solventándola con recursos propios, que de por si son escasos, para asegurar a sus vecinos una atención de salud de calidad- discrimina en el repartos de fondos tras una de las peores pandemias que el mundo haya vivido”, expresaron de manera conjunta.



Dar prioridad al equilibrio territorial y poblacional entre las diferentes Regiones y Departamentos debe ser la base para el desarrollo de una provincia más justa, en la que todos tengan la posibilidad de acceder a una salud pública de calidad, y en donde nadie sea discriminado por no ser de tal o cual partido político.