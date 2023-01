Acusan a Argentina de cobrar un peaje ilegal en la hidrovía

970 AM

De manera arbitraria y violando su palabra, Argentina aplica desde ayer un peaje de 1,47 dólares en un tramo de la hidrovía Paraguay-Paraná, lo que genera mucha protesta en nuestro país.

Esteban Dos Santos, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, dijo en la 970 AM – Nación Media que los argentinos “anunciaron en octubre que establecerían un peaje por la navegación entre la confluencia del Río Paraná con el Río Paraguay hasta Santa Fe. Argentina no respetó la medida de stand by de 180 días solicitado por Paraguay”.

“Ese cobro no corresponde por lo que calificamos la medida como ilegal”, añadió.

Dos Santos expresó que “nuestra Cancillería tendrá un arduo trabajo. Debe contactar con los demás países que firmaron el Acuerdo de Hidrovía del Paraná. Si esto no se resuelve inmediatamente, Paraguay tiene que actuar en el ámbito internacional”.

El presidente de Feprinco, Enrique Duarte, también se sumó a las críticas y afirmó que la decisión del Gobierno argentino “es una postura unilateral, que va contra los acuerdos de navegabilidad de los Ríos Paraná-Paraguay”.

“Al generar un impuesto, significa poner más costos y ya estamos luchando contra la mediterraneidad. Es una falta de consideración de la República Argentina hacia el Paraguay”, aseguró Duarte.

Advirtió que, si Argentina no revé su decisión, “se tomarán medidas espejos como respuesta”.