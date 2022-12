La Selección Argentina jugará este domingo desde las 12 la final del Mundial frente a Francia

Ya no queda lugar para las especulaciones. La Selección Argentina jugará esta tarde (12 del mediodía de la Argentina) la gran final del Mundial de Qatar 2022 en la que buscará levantar la tercera Copa del Mundo, tras las obtenidas en 1978 y 1986. Es el sueño del emblema y capitán del equipo albiceleste, Lionel Messi; es el sueño también de todos los jugadores que integran equipo nacional y es el sueño de millones de hinchas argentinos que quieren ver a Messi levantar la Copa, como lo hizo Diego Maradona hace ya 36 años en el estadio Azteca de México.

El trascendental partido se jugará en el estadio Lusail, un escenario que la Scaloneta conoce bien, y en el que llegó a tocar fondo cuando cayó por 2 a 1 en el debut frente Arabia Saudita, pero en el que también tocó el cielo al eliminar a Croacia por 3 a 0 en las semifinales del Mundial. El árbitro del encuentro será el poclaco Szymon Marciniak, quien contará en el VAR con su compatriota Tomasz Kwiatkowski. Miles de argentinos, que coparon las calles de Doha verán el partido en Qatar, pero la gran mayoría lo seguirá por la TV Pública o TyC Sports.

En conferencia de prensa, fiel a su estilo escondedor, Scaloni evitó dar la formación titular, lo que recién hará minutos antes del inicio del partido. Sin embargo, admitió que ya decidió cuál será el esquema táctico y, por ende, ya tiene definido el equipo. Todo indica que Angel Di María estaría entre los titulares, por lo tanto, la Selección jugaría con un esquema de cuatro defensores: Nicolás Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; tres volantes: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allistes; y tres delanteros: Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez.

"Di María está en condiciones de jugar, tengo a todos los jugadores disponibles", adelantó Scaloni ayer en la conferencia de prensa. El DT se mostró distendido ante los requerimientos de la prensa. "El esquema táctico lo tengo definido pero puede ser cualquier sistema. Nuestra forma de jugar va más allá del esquema. Ya la tenemos decidida y ahora tendremos una charla previa al entrenamiento, con eso dejaremos más o menos claro qué equipo va a salir a jugar el domingo”, adelantó Scaloni. Y añadió: “El plan del partido lo tenemos claro. Intentaremos no llegar a los penales".

Francia, más allá de Mbappé

"Francia no es sólo (Kylian) Mbappé, tiene otros que lo abastecen y lo hacen todavía mejor jugador. Esto no es Messi contra Mbappé, es un partido entre Argentina y Francia y hay otros que pueden definir el partido", analizó Scaloni. Luego, el entrenador subrayó que se siente orgulloso por estar al frente de la Selección. "Estoy en el lugar que cualquier argentino quisiera estar, en el puesto de entrenador de mi Selección. Me siento orgulloso y entusiasmado, son momentos para disfrutar, ya que recorrimos un camino juntos y todo lo que se logró es espectacular", admitió el santafecino, de 44 años.

El seleccionado de Francia atravesó una pequeña crisis tras la clasificación a la final debido a las complicaciones de plantel galo afectado por el llamado "virus del camello" que afectó a cinco de sus jugadores. De todas maneras, todos estuvieron disponibles para el entrenador Didier Deschamps en la práctica de ayer, incluidos Aurelien Tchouaméni y Theo Hernández, quienes habían terminado golpeados el partido de semifinales frente a Marruecos.

La emoción a flor de piel

Consultado sobre el mensaje que tenía para sus jugadores, a horas de la gran final, Scaloni comentó: "Sólo quiero agradecerles, no hay otra palabra. Y creo que cualquier argentino diría lo mismo". "Me emociono porque dejaron todo. Esperemos que podamos coronarlo. Y si es no así, que estén orgullosos porque es un momento para disfrutar y nosotros lo estamos haciendo a nuestra manera".

Luego, con lágrimas en los ojos, explicó ante la prensa mundial: "La emoción forma parte de nuestra cultura, de cómo se vive el fútbol en la Argentina. De la emoción de la gente. Tenemos a la mejor hinchada del mundo que estaba necesitada de una alegría y se la estamos dando. ¿Cómo no nos vamos a emocionar? El fútbol es un deporte, aunque que nos cueste entenderlo así, la gente es feliz. Y para nosotros es algo maravilloso".

Dibu apuesta al juego

También presente en la conferencia, Emiliano "Dibu" Martínez palpitó la final. "Estuvimos viendo a Francia obviamente porque era un rival que nos podía tocar en octavos de final. Es el último campeón del mundo, los cuatro de arriba son peligrosísimos, tiene una gran defensa y un gran arquero. No es sólo un jugador, los recaudos los tenemos pero nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juega para hacerles daño. En Brasil decían que el favorito era Brasil y hoy se puede decir que es Francia, pero nosotros tenemos al mejor del mundo", añadió, y completó. "La necesidad de ganar te puede llegar a jugar en contra. Hay que tener cabeza fría los primeros minutos del partido y hacer lo que venimos haciendo. Tenemos que saber que estamos jugando solo un partido de fútbol".

El peso de la hinchada

El entrenador del seleccionado de Francia, Didier Deschamps, destacó que la Argentina tendrá "un apoyo gigantesco" del público en la final del Mundial de Qatar 2022 pero remarcó que "el rival" será el equipo de Lionel Scaloni que saldrá al campo de juego. "Soy consciente que Argentina cuenta con apoyo gigantesco y es algo valioso. Tendrá una fuerte presencia de hinchas argentinos y otros que simpatizan con el equipo en el estadio y se harán notar", manifestó.

Mientras que, el arquero y capitán del conjunto galo, Hugo LLoris, comentó: "El fútbol argentino siempre tuvo excelentes jugadores, antes a Maradona y hoy a Messi, que es una leyenda de este deporte. Pero vamos a disputar una final y es un evento histórico más allá del rival y esperemos que este partido quede en la historia de Francia".