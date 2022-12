Erbetta, el fallo contra Cristina : "No hay un solo especialista que diga cómo van a fundamentar este veredicto"

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, aseguró este miércoles que la condena en primera instancia contra Cristina Fernández de Kirchner por la denominada Causa Vialidad "no se puede sostener" en sus argumentos jurídicos y genera "incertidumbre para todos los ciudadanos".

"Me genera mucha preocupación porque el veredicto supone un grado de incertidumbre para todos los ciudadanos muy grande", afirmó Erbetta en el programa De boca en boca (Radio 2).

"En la faceta procesal –siguió–, el juicio fue un desastre en la forma en la que fue tramitado, no puedo creer que fiscal y jueces tengan tan poca pericia".

El titular del máximo organismo judicial de la provincia recordó el episodio en donde el presidente del tribunal se mostró en las audiencias vía Zoom con un mate del equipo Liverpool, que comparte con el fiscal y cuyos partidos jugaban en el campo del expresidente Mauricio Macri (opositor a Cristina, la juzgada) en Los Abrojos. "La situación del juez matero es bochornosa", definió.

"Saca un mate con el equipo (Liverpool), eso solo justificaba el apartamiento inmediato porque hay un estandar internacional, ¿qué garantía tengo yo con un juez que actua de esa manera?", cuestionó Erbetta y reiteró que no fue un juicio oral "porque leyeron expedientes".

"¿Cómo van a hacer un juicio público por zoom? En donde cada canal pasaba solo la parte del alegato que quería, una parte sí y otra no. Y cuando la defensa acredita con prueba producida y al fiscal le dieron lugar para la réplica, no lo hace porque, dijo, «fui tan claro» (que no hace falta). Patético", agregó.

El magistrado de Rosario ya había sido muy crítico de ese proceso de la Justicia Federal porteño (Comodoro Py) cuando advirtió: "Hay gente que ha roto el pacto democrático" y "está en juego el Estado de derecho y las instituciones".

"Cómo van a fundamentar este veredicto"



Además de las formas, Erbetta se detuvo en la figura por la cual la vicepresidenta fue condenada. "El delito (administración fraudulena y no asociación ilícita) es desconcertante, esta gente va a tener que escribir una teoría de delito nueva y nosotros volver a estudiar para ver qué enseñamos en la facultad", ironizó.

"¿Cómo voy a imputar adminitración fraudulenta a una ex presidenta cuando corto la cadena en el Ministerio de Obras Públicas? (Julio De Vido fue absuelto) El delito de administración fraudulenta lo puedo analizar desde la perspectiva que el autor solo puede ser el que maneja y administra por imposición de la ley, de un contrato o de hecho, o bien en teorías más alemanas, que tienen poco asidero en nuestra Constitución, suponiendo que existe una responsabilidad por la posición institucional que uno ocupa. En cualquiera de las dos hipótesis no hay ninguna posibilidad que pueda sostener la responsabilidad penal del último elemento de la cadena cuando yo no imputo al que ejecuta el presupuesto (jefe de gabinete) no imputo al que administra la obra (gobernador de Santa Cruz) y absuelvo al ministro de Obras públicas", desarrolló.

Los fundamentos en Santa Fe demoran cinco días en conocerse desde que se difunde el veredicto, en este caso se tomarán hasta marzo. "Lo he hablado con muchos colegas de la academia: no hay uno solo que diga cómo van a fundamentar este veredicto. No hay posibilidad de sostener esa hipótesis en términos técnicos jurídicos", afirmó.

"La única forma de una condena –continuó– es haber sostenido la asociación ilícita y al sacarla no tienen posibilidad teórica de sostener la acusación. Tengo miedo de que yo mañana esté en ese lugar con esos jueces".

Por otro lado, sobre el escándalo de los chats y audios filtrados de jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios que buscaban tapar un viaje secreto a Lago Escondido (para esconder posibles delitos), Erbetta señaló que "de confirmarse tiene una gravedad institucional enorme porque comprometen la calidad de la democracia y la independencia de los poderes".

Habló de "acuerdos mediáticos con sectores colonizados del Poder Judicial para armar, promover y generar persecuciones políticas" y de una "sucesión de una cantidad interminable de patologías desagradables e inaceptables que los argentinos estamos naturalizando".

Si bien aclaró que "nunca voy a justificar la filtración o la obtención ilegal de la evidencia" esa acción de origen "no me impide generar prueba autónoma e investigar el hecho; la filtración no es un manto de impunidad".

El presidente de la Corte provincial pidió "ser coherentes" porque "no importan los posicionamientos políticos ni los nombres" si existe un delito: "Si esta gente dictó fallos en favor del dueño de esta estancia (por Joe Lewis), si todos dictaron fallos en favor de (el CEO de Clarín, Héctor) Magnetto como dicen en los medios y luego viajan a este lugar invitados y pagados por ellos, sinceramente… Esto no admite no pronunciarse, en estos temas el silencio es complicidad".