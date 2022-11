Gremio taxista reclamo contra los servicios de Uber

El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis (SPT) de Rosario, Horacio Yanotti, pidió que “en este momento de crisis, la Municipalidad tiene que apoyar la actividad taxista” en referencia a la situación por la que atraviesa el sector debido “al acoso permanente mediático de propaganda que hace Uber”, y que se convierte en una amenaza que puede afectar la actividad.

“Hasta ahora no podemos decir que esta aplicación ha tenido un gran desarrollo en Rosario como sí lo ha tenido en Buenos Aires”, indicó el dirigente gremial, quien enseguida agregó que “los pocos Uber que hay en este momento, son remises truchos con choferes no profesionales y con tarifas no claras”., agregó el dirigente gremial

Asimismo Yanotti planteò que, “en el transporte de pasajeros no se puede embromar, es un servicio público y tiene que estar regulado por el Estado, sea nacional, provincial o municipal y esta empresa evade todo ese tipo de regulaciones, porque ahí está la ganancia y no se hacen cargo de nada”, consideró.

Enseguida describió: “Hay que tener en cuenta que aquí en Rosario tenemos un muy buen servicio de radiotaxi que se ha modernizado. Hoy los radiotaxis tienen Movitaxi que funciona perfectamente y es un servicio de aplicación, no existe la radio en este caso”.

No obstante, el representante de los trabajadores taxistas dijo que están “preocupados” y que le parece que mientras tengan “radios buenas” como las que tienen, el Municipio debe tener “la decisión política de apostar al trabajo genuino, al trabajo legal, a una actividad tradicional como es el taxi y segura para el pasajero”.

Además Yanotti remarcó: “Sabemos que estamos en una situación crítica, que no se pueden renovar las unidades, que tenemos problemas laborales con respecto a la registración laboral, pero seguimos avanzando, trabajando y tratamos de solucionar los problemas”.

“Ahora, incorporar una actividad ilegal que no la vas a poder controlar en los horarios ni en las tarifas, es un problema bastante grave”, redondeó.

Finalmente, afirmó “Sé que la mayoría de los concejales hablan y no está a favor de este tipo de aplicaciones que no se ajusta a ninguna regulación, no solamente en lo laboral, sino también en el cumplimiento de las ordenanzas”.