el Negro y el Nano

Exactamente a las 19.40 de anoche, viernes 4 de noviembre, Joan Manuel Serrat, junto al intendente Pablo Javkin; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck; la esposa de Roberto Fontanarrosa, Gabriela Mahy, y dos de los integrantes de la mítica Mesa de los Galanes, Ricardo Centurión y Rubén “Pitu” Fernández, descubrieron la placa con la que se evoca esa amistad entre el gran dibujante y escritor rosarino y el cantautor catalán.

Apenas segundos después se descubrió sobre una vieja farola la señalética que indica el nombre del paseo, Fontanarrosa, sobre calle Santa Fe; Serrat, sobre Sarmiento, rodeando el tradicional bar “El Cairo”.

Luego y ya en el escenario especialmente levantado sobre calle Sarmiento, y como si fuera la mítica Mesa, se sentaron la presidenta del Concejo, Schmuck; el intendente Javkin; Serrat, Mahy y Centurión.

Allí la presidenta del Concejo y el intendente entregaron a Serrat, la copia del decreto por el que se denomina Paseo “Roberto ‘Negro’ Fontanarrosa a al tramo de la vereda norte de calle Santa Fe, desde Sarmiento por 30 metros hacia el oeste, y Paseo “Joan Manuel Serrat”, al de la vereda oeste de calle Sarmiento, por 30 metros hacia el norte.

De Schmuck

Inició los discursos la titular del Concejo, Schmuck, quien calificó a la actividad como “linda y movilizante” y marcó que “siento que estamos escribiendo un poquito la historia de Rosario”.

Mencionó que la idea “la imaginamos y soñamos con el ‘Colo’ Abiad” -uno de los productores del espectáculo de esta noche en el autódromo municipal- y recordó que “este año hace 15 que el ‘Negro’ nos dejó y el 26 de noviembre es su cumpleaños. La excusa perfecta, enorme y grata”.

Al referirse a Serrat y a Fontanarrosa dijo la presidenta del Concejo que “nos hicieron la vida más linda, más transitable” y agregó que “eran muy amigos y compartían desde la humildad”.

Aludió más adelante a declaraciones de Serrat en las que indicaba que siempre que encontraba a “un rosarino era amigo del ‘Negro’” para destacar que “el ‘Negro’ hizo un culto de la amistad, era impresionante como lo quería la gente”.

En el tramo final indicó que “cada vez que alguien pase por esta esquina será un emblema de la amistad que ni el tiempo, ni la distancia, ni la ausencia pudieron borrar”.

De Serrat

Tras agradecer, Joan Manuel Serat, dijo que “nunca pensé que podríamos encontrarnos una tarde como hoy, en medio de tanta gente y tanto cariño, formando una esquina con mi querido amigo Roberto Fontanarrosa, con el que tuve la fortuna de compartir espacios de vida, fantasías, alegrías, sueños, y sobre todo de divertirme con él”.

De igual modo sostuvo: “Vivir con el ‘Negro’ era vivir con una persona divertida, era una persona que difícilmente transmitía sus angustias, sus pesares, y en cambio transmitía constantemente su felicidad de estar vivo, su curiosidad por la vida, su afán de ser sencillamente un hombre que escribía, mucho y muy bien, que dibujaba, y que amaba a su ciudad y a Central por sobre todas las cosas”.

Posteriormente consignó que “seguramente si el ‘Negro’ tuviera que estar aquí esta tarde, esta noche, estaría desenado irse, estaría sufriendo mucho, angustiado, no tendría el más mínimo interés en otra cosa que sentarse alrededor de una mesa con gente que él quisiera y con la que se encontraba a gusto”.

Marcó que “no es un desprecio a nadie, sencillamente que le daba prioridad a aquellas cosas que ustedes también le dan prioridad, y por las que ustedes quieren a la gente. Si el ‘Negro’ no hubiera sido como era difícilmente hubiera alcanzado la categoría de ser amado e idolatrado por su ciudad, por su gente, con independencia de cualquier cosa. El ‘Negro’ era un hombre honesto y como tal fue reconocido y como tal vivió”.

En el tramo final de sus palabras manifestó el Nano: “Me siento muy feliz de estar aquí esta tarde con todos ustedes, pero al mismo tiempo me siento profundamente angustiado también, y les aseguro que estoy deseando irme al hotel, tomarme una copa en la tranquilidad y la soledad”.

“Estoy acostumbrado a los escenarios -cerró- pero en los escenarios manejo yo mis tiempos y mis situaciones; en los escenarios sé por qué estoy y sé para qué. Hoy me van a perdonar pero no lo sé muy bien. No obstante no saben hasta qué punto les agradezco que hayan venido todos a compartir esta fantasía maravillosa de juntar dos corazones que han vivido juntos siempre y que van a seguir así”.

Los aplausos y el grito de “Nano…Nano” se extendió largamente.

Sucesivamente expusieron luego la esposa de Fontanarrosa, Gabriela Mahy, y uno de los integrantes de la Mesa de los Galanes, Ricardo Centurión.

Mahy dijo que “se mezcla la alegría y un poco de nostalgia” y mencionó que “no dejo de preguntarme por qué” sobre la muerte de Fontanarrosa, para de inmediato precisar que pensaba “cómo se hubiera sentido, qué hubiera dicho”.

Con humor Centurión dijo que “si Serrat se preguntaba qué hacía acá, imagínense yo”, sostuvo que “no es fácil”, aludió a “esa cosa tan placentera, el gran cariño que se han tenido estos tipos”.

Del intendente Javkin

Cerró los discursos el intendente municipal, Javkin, quien indicó que “hay una sola persona que tendría que estar acá que no está, y así como vos, Juan, están en relación a un amigo, yo también estoy acá en relación a un hermano de la vida como lo era el ‘Negro’ para vos, con el que de muy jóvenes aprendimos a escucharte, con el que compartimos las primeras inquietudes sobre la vida democrática y política, aun compitiendo, y vos nos hiciste escuchar tus letras y también la de otros poetas como Miguel Hernández”, dijo al evocar a su amigo, el periodista y conductor Gerardo Rozín, que a través de un video de uno de su programas de “La peña de Morfi” había presentado a Serrat en el inicio del acto.

Por último dijo el intendente: “Nos hiciste escuchar una canción para la que musicalizaste un poema que dice ‘podremos hablar de tantas cosas, compañero del alma, compañero’, y tengo el privilegio de hablar en nombre de esta ciudad que te ama, y en nombre de Gerardo, que seguramente hoy hubiera querido estar acá”.

Antes de retirarse del escenario y saludar a la multitud que colmaba la calle Sarmiento hasta San Lorenzo, Serrat recibió un ramo de flores de manos de la presidenta del Concejo, Schmuck

En “El Cairo”

La actividad finalizó en el interior del bar “El Cairo”, donde como no podía ser de otra manera el Nano se sentó en la mítica Mesa de los Galanes, junto a Centurión, “Pitu” Fernández y otros.

Allí también estaban en las distintas mesas los concejales Nadia Amalevi y Ciro Seisas, de Arriba Rosario, que junto a la presidenta del Concejo, firmaron el proyecto para denominar a la esquina como Paseo Serrat-Fontanarrosa; Aldo Pedro Poy, del Partido Demócrata Progresista; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Susana Rueda, de Rosario Progresista; Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura; Miguel Ángel Tessandori, de Volver a Rosario, y Verónica Irizar, del bloque Socialista.

También entre otros participaron el coordinador general de Gabinete municipal, Rogelio Biazzi; el secretario de Cultura y Educación, Dante Taparelli; la secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayru; la subsecretaria de Turismo, Alejandra Mattheus; el director del Centro Cultural “Roberto Fontanarrosa” y ex presidente del Concejo, Rafael Ielpi; el ex director técnico de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, y el cantautor, Jorge Fandermole.

Mientras se esperaba la llegada de Serrat en el escenario actuaron Franco Luciani y Paula Socca.

En el Palacio de los Leones

Previamente al acto en la esquina Serrat-Fontanarrosa, en el salón “Gabriel Carrasco” del Palacio de los Leones, el intendente Pablo Javkin, y la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, recibieron a Joan Manuel Serrat.

En la ocasión el intendente le entregó los libros “Archivo Piazzolla”, de Carlos Kuri, y “Rosario Ilustrada. Guía literaria de la ciudad”, este último editado por la Editorial Municipal de Rosario. Por su parte la edila Schmuck le entregó un mate con el logo del Concejo Municipal.