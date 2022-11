Asume la titular de la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo

Lavado: “Estaremos atentos a cualquier situación anómala en habilitaciones y construcciones en Rosario”

La flamante titular de la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo, María Paula Bruera, aclaró en Radio 2 que el organismo emitirá alertas y derivará el tema a la UIF y el MPA. Además, aseguró que contratarán capacitadores para formar al personal a su cargo

En caso de que la Agencia detecte que alguna situación no tiene una explicación lógica y racional, elevará un alerta a la UIF y al MPA.

La Municipalidad de Rosario oficializó este lunes a María Paula Bruera como titular de la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo. Se trata de la actual directora de Concesiones, que pasará a estar al frente del nuevo organismo de control. En diálogo con el programa El contestador (Radio 2), la funcionaria especificó la función del organismo a su cargo.

“Vamos a mirar toda la información que maneja la Municipalidad con los trámites de habilitación de comercios y la construcción de obras particulares, entre otros. También observaremos la información que proveen los particulares (esa información se amplió a través de la ordenanza municipal) y estará atenta a cualquier situación extraña o compleja, es decir: de anomalía”.

Sin embargo, aclaró que la tarea de “la Agencia” no será la de investigar, sino la de emitir alertas: “En caso de que la Agencia note que alguna situación no tiene una explicación lógica y racional dentro del movimiento normal (en relación con el rubro, la cantidad de dinero o la actividad que realice la persona), se elevará un alerta a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a fin de que ellos evalúen si merita seguir investigando o no. Es decir que no haremos investigación, solo analizaremos la información con la que contamos”, advirtió.