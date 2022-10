Industria del cannabis en la Argentina: habilitan la comercialización de semillas

Por Agustín Jamele

Desde esta semana, la comercialización de semillas de cannabis es legal en la Argentina. Así lo establece la Resolución 260/2022 del Boletín Oficial bajo registro del Instituto Nacional de Semillas (INASE). De esta forma, la compra y venta del producto queda habilitada para cualquier persona sin la necesidad de cumplir requisitos previos.

Quien firma la Resolución del Boletín oficial es Obdulio San Martín, presidente del INASE, instituto descentralizado que trabaja bajo la órbita del ministerio de agricultura, ganadería y pesca. Según indica, “la introducción y/o difusión en el territorio nacional para fines de comercialización de semilla de la especie Cannabis sativa L., solo podrá realizarse previa inscripción de la/s variedad/es de dicha especie en el Registro Nacional de Cultivares del INASE”.

Es decir, que si una semilla de cannabis es registrada en el organismo, automáticamente puede ser comercializada en territorio argentino. Para eso deberá contar con el rotulado obligatorio que señala el INASE en la Resolución pero, más allá de ese punto, no hay mayores especificaciones sobre los requisitos que debe cumplir una persona para comercializar este producto.

En esa línea, es importante destacar que la tenencia de semillas de cannabis continúa siendo ilegal en la Argentina. Esto excluye a personas que porten la credencial REPROCANN. La misma registra a aquellos individuos que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor.

Cómo comprar y vender semillas de cannabis en Argentina

Según la Resolución que se emitió el martes 5 de julio en el Boletín Oficial, cualquier persona podrá comprar o vender semillas de cannabis. El primer requisito para esto es que las mismas estén registradas en el Registro Nacional de Cultivares, o en trámite de inscripción en el INASE.

“Hasta el momento, en Argentina existen cuatro variedades aprobadas y registradas. Y desde el INASE aseguran que actualmente están trabajando en 77 pedidos de inscripción de diferentes variedades de cannabis. Del total, más del 80% corresponden a desarrollos nacionales”, destacan en la Revista THC, medio especializado en el sector.

“No se dará curso a ningún trámite de importación de semillas de la citada especie, cuya variedad no esté inscripta previamente”, afirman en el INASE. Y agrega: “En caso que la variedad de interés haya iniciado el correspondiente trámite de inscripción, será obligatorio adjuntar a la solicitud de importación una nota de compromiso de no difusión ni entrega a terceros hasta que la variedad sea dada de alta”.

La única excepción que existe en este requisito de inscripción está destinada para las variedades que se utilicen en los proyectos de investigación aprobados por el ministerio de salud de la nación.

Por otro lado, los productos comercializados, entre los que se incluyen semillas, esquejes y plantines, deberán llevar un rótulo de seguridad. El mismo fue impuesto por el INASE y debe cumplir con la siguiente estructura:



a) Nombre y Dirección del Identificador y N° de inscripción en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas.

b) Nombre común y botánico de la especie.

c) Nombre del CULTIVAR.

d) Clase “IDENTIFICADA NOMINADA”.

e) Contenido neto.

f) País de Origen, en caso de materiales importados.

g) Año de cosecha.

h) Porcentaje de germinación mínimo, en caso de semilla botánica.

i) Porcentaje de PUREZA físico botánica.

j) “SEMILLA CURADA – VENENO”: con letras rojas si la semilla u órgano ha sido tratada con un curasemilla.

k) Leyenda: “El identificador se hace responsable por las especificaciones contenidas en el rótulo.

En cuanto a la germinación, el proveedor es responsable ante el adquirente dentro del lapso de CUARENTA Y CINCO (45) días a partir de la fecha del remito de la mercadería o dentro del plazo fijado por acuerdo entre parte (Art. 14 Ley 20.247).”

La industria del cannabis en la Argentina

Desde mayo del 2022, el cannabis medicinal y el cáñamo industrial son legales en la Argentina. Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, fue uno de los principales impulsores de esta industria en el país. Antes de ser echado por Alberto Fernández, el funcionario indicó que “el cannabis puede generar 10 mil puestos de trabajo, US$ 500 millones en ventas al mercado interno y US$ 50 millones en exportaciones”.

Sin embargo, quienes trabajan en el sector creen que esos números son conservadores. De hecho, Pablo Fazio, Presidente de la Cámara Argentina de Cannabis (ArgenCann) señaló a Forbes Argentina que “la Argentina puede generar 1.000 millones de dólares de exportaciones en los próximos diez años”.

“Para esto hay que contemplar la demanda agregada y abrir rápidamente la posibilidad de un mercado interno de flor seca. A esto se suma la utilización de cannabinoides en alimentos, bebidas, suplementos dietarios, cosméticos y productos veterinarios que puedan comercializarse en nuestro país y de aquí al mundo”, agregó Fazio al respecto.

En ese contexto, la comercialización de semillas de cannabis es un paso para que la industria crezca. Se espera que en los próximos meses la cantidad de semillas registradas en el INASE crezca y, por lo tanto, también la compra y venta de este producto.