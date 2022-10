Voto joven: los chicos de 16 y 17 años no pueden elegir autoridades de los lugares donde viven

Voto joven. Los santafesinos de 16 y 17 años todavía no pueden elegir a las autoridades locales.

Santa Fe es la única provincia de país donde los jóvenes de 16 y 17 años no pueden votar a las autoridades de los lugares donde viven. En el gobierno provincial, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados se impulsan varios proyectos para convertir en ley la reglamentación del voto joven y adecuar a Santa Fe a la legislación nacional, aunque vienen demorados.

"Santa Fe es la única provincia que no adecuó su legislación. El 31 de octubre se van a cumplir diez años de la ley nacional de voto joven que habilitó a jóvenes de 16 y 17 años a votar de manera facultativa y diez años después somos la única provincia en todo el país que no se adecuó su legislación", indicó el director del boleto educativo, Juan Rober Benegui.

Esta semana, funcionarios del gobierno provincial asistieron a una audiencia convocada por la Cámara de Diputados, ya que los legisladores Rubén Giustiniani, Paola Bravo, Oscar Martínez y Carlos del Frade presentaron proyectos de ley de voto joven.

En 2021 la provincia presentó un proyecto sobre el tema y este año vuelve a insistir para que salga. Actualmente, este se encuentra en la Comisión de Asuntos Comunales y Municipales del Senado.

Rober Benegui apoya fuertemente este proyecto: "Sostenemos que hoy los jóvenes santafesinos tienen menos derechos que las juventudes del resto del país porque no pueden elegir a sus autoridades locales, lo entendemos como un sinsentido y esto genera un desequilibro normativo que le permite a los jóvenes votar presidente, vicepresidente de la Nación, senador nacional, diputado nacional, pero no pueden elegir quizás concejales, presidentes comunales, intendentes, gobernadores", expresó Rober Benegui.

Hay cuatro proyectos de distintas fuerzas en la Cámara de Diputados, además del que presentó el Poder Ejecutivo. Este último está en el Senado.

En la audiencia de esta semana también estuvieron presentes jóvenes de distintas localidades y centros de estudiantes de diversas escuelas. "La verdad es que a cada localidad que vamos el reclamo tiene que ver en primer lugar con habilitar el voto a los 16, pero también nos piden talleres de educación electoral en las escuelas", dijo Rober Benegui. También reveló que el proyecto del senador Rubén Pirola obtuvo media sanción en esa cámara la semana pasada y que aborda este tipo de talleres que estarían a cargo del Ministerio de Educación de la Provincia y aclaró que de salir la ley el voto sería optativo.

Por otro lado, el proyecto de Carlos del Frade propone que estos jóvenes puedan ser candidatos y autoridades de mesa, mientras que el resto de los diputados solo proponen el voto.