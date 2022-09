Sin ley de humedales: gobernadores más diputados del norte la cuestionan

Diputados del interbloque Federal cuestionaron la decisión de los bloques mayoritarios de postergar el debate en comisión. En tanto el jefe de la bancada del FdT, Germán Martínez, aclaró que si no se aplazaba el encuentro "no se iba a lograr dictamen ni consenso".



Los diputados del interbloque Federal Enrique Estévez (Socialismo) y Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) cuestionaron la decisión de los bloques mayoritarios de la Cámara de postergar el debate en comisión de la ley de Humedales previsto para este jueves, en tanto que el jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, aclaró que se trató de "una decisión estratégica" porque si no se aplazaba el encuentro "no se iba a lograr dictamen ni consenso".

Los legisladores mencionados presentaron una nota ante la Presidencia de la Cámara en la cual advirtieron que "los presidentes de los bloques, de las comisiones y de Cámara" no tienen la facultad por sí solos para postergar el debate.

En ese sentido remarcaron que "el emplazamiento para que la comisión funcione fue realizado en el recinto por la mayoría de los miembros del cuerpo colegiado" que es la Cámara, por lo que, interpretaron, "no hay ningún artículo en el reglamento que habilite la irregularidad cometida".

Los integrantes del Interbloque Federal cuestionan que la Cámara de Diputados, a instancia de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios, decidiera suspender ayer el plenario de comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto, previsto para hoy en el que se iba a tratar el proyecto de Ley de Humedales.

La decisión surgió tras acceder a un pedido de varios gobernadores para ser escuchados en el marco del debate.

Con las firmas de los presidentes de bloque Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), se solicitó que "se fije una nueva fecha" para la continuidad del debate, "con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales".

En ese sentido, Martínez expresó, en declaraciones periodísticas: "Asumo la responsabilidad de firmar la nota (de postergación).

Es la primera vez que en diez años se trata el tema a fondo. Hay que entender que para tener una ley necesitás los votos a favor. El retraso es para lograr el consenso que lleve el proyecto al recinto".

"Fue una decisión estratégica porque no íbamos a lograr dictamen ni consenso", remarcó el santafesino, quien expuso que "desde que se conoció la suspensión hasta hoy me trataron de cómplice del 'lobby ganadero' en Twitter".

El titular de la bancada del Fdt, añadió: "Habíamos acordado dar el dictamen en este plenario que se suspendió, pero desde hace una semana aparecieron diferentes voces vinculadas a la Comisión de Agricultura que propusieron tomarnos un tiempo más".

Las autoridades de la Cámara aún no resolvieron cuando se retomará el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, para recibir la mencionada exposición de los gobernadores.

La propuesta de gobernadores del Norte Grande

Por lo pronto, los mandatarios provinciales del Norte Grande (Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero) ya expusieron sus posturas a través de un comunicado.

"Cualquier ley que se apruebe debe considerar los siguientes presupuestos para garantizar la conservación y el desarrollo sostenible", dice el texto que desarrollarán con más detalle en la Cámara baja.

"Ratificamos que el dominio originario de los recursos naturales les corresponde a las provincias y no hay ninguna provincia que abdique de la responsabilidad de la conservación de sus humedales y los servicios ecosistémicos que prestan", agrega.

Recordaron que "El Consejo Federal de Medio Ambiente desde hace varios años viene trabajando el tema, este año en asamblea se aprobó un proyecto que el Ministerio de Ambiente de Nación comprometió el envío al Congreso a través del Poder Ejecutivo, eso no sucedió y no nos fue informado".

"Por ello el proyecto de ley de Cofema no fue analizado en el Congreso y representa la expresión más federal y de mayor consenso en los últimos años. Por ello debería ser tomada en cuenta en este debate", indicaron.

Fuentes parlamentarias confiaron a Télam que la reunión de hoy se suspendió porque se hubiera llegado a un escenario de atomización con seis dictámenes de comisión con pocas firmas cada uno, lo que hubiera provocado una parálisis en el tratamiento en su camino hacía el recinto.