Gobierno argentino congela precios de la ropa hasta el 1 de diciembre

Por Mariano Espina

Tras varias negociaciones entre el Gobierno y el sector empresarial, el Ministerio de Economía comunicó este jueves un acuerdo para sostener los precios de la indumentaria existentes desde el 5 de septiembre hasta el 1 de diciembre, garantizando un abastecimiento razonable al mercado.

Así lo comunicó el secretario de Comercio, Matías Tombolini, tras reunirse junto con representantes de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y empresas afines firmaron.

Además, se afirmó que continuará el trabajo con el sector para “programar el flujo de importaciones” con el objetivo de que “siga siendo un sector que agrega mucho valor”.

“Nosotros nos hacemos responsables de que este acuerdo se cumpla y lo hacemos con convicción porque, como cualquier empresario argentino, queremos que el país salga adelante”, aseguró el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher.

Inflación: En lo que va del año, el rubro prendas de vestir y calzado acumula un aumento del 71%, 15% por encima que el promedio de la inflación.

Las marcas que congelan precios

Según informó el Gobierno, forman parte del acuerdo las marcas: 47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Awada, Ay not dead, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Bimba, Bolivia, Bowen, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Clara Ibarguren, Como quieres, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, DC Shoes, Desiderata, Etiqueta Negra, Furzai, Grimoldi, Grisino, Boer, Jazmín Chebar, Juanita Jo, Kosiuko, Herencia, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Lázaro, Levis, Little Akiabara, Lola, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Mishka, Naum, Nike, Old Bridge, Original Penguin, Paula Cahen D` Anvers, Perramus, Portsaid, Prune, Quiksilver, Rapsodia, Roxy, Sastrería González, Stance, System, Tascani, Taverniti, Uma, Vitamina, XL Extra Large, Yagmour y Zara. Además, el convenio también fue suscripto por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).