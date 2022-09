Taxis: choferes piden que al aumento de la tarife vaya acompañado de un reajuste salarial

Desde el Sindicato de Peones de Taxis (SPT), mostraron su beneplácito ante el último aumento del 35 por ciento decretado por el Concejo Municipal

“Nuestro fuerte reclamo y la contundencia de nuestra perseverante campaña de concientización ha rendido sus frutos. La reciente actualización de la tarifa echa por tierra cualquier excusa de los titulares para incumplir sus obligaciones contractuales y salariales con los trabajadores y trabajadoras taxistas”, señaló el gremio

“Nuestro sindicato viene luchando incansablemente para que se respete a rajatabla lo estipulado en el estudio de costo, donde todos los derechos laborales de los y las choferes están contemplados, que además es lo que establece la ley”, puntualizó su titular, Horacio Yannotti

Asimismo agregó: “Celebramos esta adecuación del valor del servicio de taxi al pasajero, pero no bajaremos la guardia hasta que se haga efectiva la regularización de la relación laboral de nuestros compañeros y compañeras taxistas, que con un poder adquisitivo degradado y la desprotección más absoluta de la precarización de su trabajo, y de su calidad de vida, garantizan un servicio que las autoridade locales no fiscalizan y que las patronales no moderniza”