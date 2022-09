Encuentro sobre comunicación, marcas y responsabilidad social en la ciudad de Rosario

El Consejo Publicitario Argentino y SanCor Salud, Grupo de Medicina Privada realizarán, el próximo viernes 16 de septiembre a las 15 hs en en el Salón Gran Paraná del City Center Rosario (Bv. Oroño esq. Av. Circunvalación – Ciudad de Rosario), el encuentro “Comunicación Con Propósito”, una charla que buscará abordar y reflexionar - junto a un panel de profesionales y especialistas de distintas áreas de la industria de la comunicación - sobre la importancia del accionar responsable de las empresas y marcas, y los desafíos de la comunicación de estas acciones.

Participarán del encuentro:

Nora Mosso, Gerenta de Marketing de SanCor Salud, Grupo de Medicina Privada.

Mariano Pasik, Presidente del CPA y CEO de Liebre Amotinada.

Santiago Olivera, CEO de VMLY&R.

Mary Teahan, Presidenta de Qendar.

Belén Urbaneja, VP, RSE, Gestión de Marca y Diversidad, Equidad e Inclusión de The Walt Disney Company Latam.

La moderación estará a cargo de la periodista Gisela Busaniche.

El encuentro es abierto a todo público y especialmente recomendado para profesionales de empresas, agencias, medios de comunicación, áreas de sustentabilidad, responsabilidad social, consultoras y estudiantes áreas de comunicación, marketing, publicidad y afines.

La inscripción al evento es gratuita y se puede realizar ingresando en https://bit.ly/3AZtTYZ

Sobre el Consejo Publicitario Argentino

El Consejo Publicitario Argentino es una organización que desarrolla comunicación de bien público

desde hace más de 60 años. Está conformada por empresas anunciantes, agencias y medios de

comunicación. www.consejopublicitario.org

Sobre SanCor Salud

Somos SanCor Salud, uno de los principales Grupos Empresarios de Medicina Prepaga de capital nacional, líder en calidad de servicio. Desde nuestros inicios asumimos el compromiso de brindarle a la sociedad un servicio de salud diferencial que cuide a las familias argentinas en los momentos más importantes de su vida. Nuestros más de 300 puntos de atención en todo el país y la red de profesionales más grande, conformada por más de 203.000 prestadores médico-asistenciales, hacen que alrededor de 700.000 personas y más de 3.500 empresas clientes nos confían lo más preciado: su salud y la de los suyos. Para estar cerca, seguimos creciendo y brindando soluciones a través de diversos productos y coberturas enfocados en proteger el bienestar integral de los diferentes segmentos de la población, individuos y empresas. Nuestros Planes de Salud contemplan desde amplias prestaciones esenciales hasta una Línea Exclusive, con servicios premium para los más exigentes y nuestra Línea Empresa enfocada en el segmento corporativo.

Sobre Nora Mosso

Nora Mosso está a cargo de la gerencia de Marketing de SanCor Salud. Participa de manera activa y protagónica en los proyectos esenciales que marcaron el gran crecimiento del grupo empresario en el último quinquenio. Allí desarrolló estrategias integrales e iniciativas disruptivas como parte de las campañas de posicionamiento, que significaron importantes reconocimientos. Entre ellos, se destacan los otorgados por la Asociación Argentina de Marketing, habiendo sido destinataria de 10 Premios Mercurio en los últimos 4 años. Es además Miembro destacada por Leading Women Connections.

Sobre Mariano Pasik

Mariano Pasik es CEO y Fundador de Liebre Amotinada. Una agencia independiente con operaciones en Argentina, Mexico, Chile y Perú. Sus clientes son Top Brands en sus categorías, desde la industria de la energía, alimentos, servicios, movilidad, entretenimiento, finanzas. Mariano y sus equipos recibieron cuatro Premios Effies incluyendo uno Latam, dos Premios Martin Fierro de Televisión, entre otros reconocimientos. Además, Liebre fue nominada mejor agencia independiente en 2021 en el Jerry y Gran Prix en el “Ojo de Iberoamérica”. Es speaker y da clases de posgrado en varias Universidades. Actualmente es el presidente del Consejo Publicitario Argentino.

Sobre Santiago Olivera

Santiago Olivera es egresado de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. Su carrera se desarrolló en el área de Cuentas: fue Asistente, Ejecutivo, Supervisor, Director, Director de Grupo y Director General en diferentes agencias (Ratto/BBDO, Young & Rubicam, Pragma/FCB, DDB, Savaglio\TBWA y FCB). En este período de su carrera fue nominado dos veces al Premio Jerry Goldenberg al Mejor Profesional de Cuentas. A partir de 2002 ocupó el cargo de Gerente General en las agencias en las que se desempeñó. En 2010, fundó TBWA Buenos Aires, agencia de la que fue socio durante 8 años. Desde 2018 es el CEO de VMLY&R Argentina, la agencia popularmente conocida como Young.

Sobre Mary Teahan

Mary Teahan posee un MBA de la Universidad de Chicago y un BA en Economía de la Universidad de Michigan. Cuenta con más de 20 años como Directora de Marketing en grandes empresas en el país. En esta etapa de su carrera, está aplicando su experiencia y conocimientos de marketing y comunicaciones de marketing en el Tercer Sector (sin fines de lucro), incluida la recaudación de fondos. Su agencia actual, Qendar, se dedica a ayudar a las ONG, otras organizaciones sin fines de lucro y las áreas de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. La idea es aplicar las mejores técnicas de marketing para mejorar el mundo en el que vivimos.

Sobre Belén Urbaneja

Belén Urbaneja es VP, CSR, Brand Management and Diversity, Equity & Inclusion de The Walt Disney Company Latin America. Nació en Buenos Aires, Argentina, se recibió de Abogada en la Universidad de Buenos Aires, posee un título de postgrado en Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de Belgrano y entre otras capacitaciones y cursos de RSE y Sustentabilidad, recibió un certificado del Center of Corporate Citizenship del Boston College Carroll School of Management. Belén comenzó su carrera en Disney en 1996, y previo a su rol actual se desempeñó como Gerente de Alianzas Corporativas y Corporate Marketing y contribuyó con el proyecto de integración de la Compañía en el 2000.

Sobre Gisela Busaniche

Es periodista. Desde hace 11 años trabaja en Telefe. Estudió periodismo en TEA, hizo la Licenciatura en Periodismo en la Universidad CAECE y un máster en Barcelona. Hoy acumula una reconocida y larga trayectoria en medios.