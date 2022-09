Javkin criticó que no haya "nadie cuidando a nuestra gente en la calle"

El intendente cuestionó este martes que tras una recorrida por calle Alberdi no se cruzó con “un solo policía”, luego de que en zona norte se diera una violenta escena con heridos horas atrás.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, criticó esta la falta de policías en las calles de esa ciudad tras haberse registrado el crimen número 201 en lo que va del año, y señaló que no existe inteligencia criminal en las cárceles, desde donde "se ordena el 90% de los hechos criminales graves".

"No hay nadie que esté cuidando a nuestra gente en las calles", sostuvo Javkin, del Frente Progresista Cívico y Social, ante los medios locales.

"Acabo de hacer cinco recorridas por avenida Alberdi, un centro comercial enorme de la ciudad, y no hay un solo policía", afirmó, y consideró que "no puede ser un problema de falta de móviles, es muy notorio, gente patrullando y cuidando no se ve y nosotros necesitamos eso".

"No conozco lugar en el mundo donde no haya presencia policial en los centros comerciales", remarcó.

En ese sentido, indicó: "Tenemos una sociedad quebrada en muchos sectores y mientras se atienden cuestiones de fondo, tenemos que tener a las fuerzas de seguridad en las calles".

El intendente rosarino dijo estar "harto" de la situación de violencia que vive esa ciudad al haberse registrado hoy el homicidio número 201 en lo que va de 2022 en el departamento Rosario.

Javkin aseguró que "el 90% de los casos de violencia se organizan desde la cárcel y de los hechos criminales graves, son casi la totalidad".